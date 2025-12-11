Chișinăul vrea ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate

Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, a afirmat că se dorește ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate, subliniind că cel de unificare va necesita o perioadă mai mare față de cel de aderare la Uniune.

„Noi înțelegem foarte bine abordarea partenerilor noștri externi și vom face tot posibilul ca procesul de reintegrare să fie dinamic și să aducă rezultate. În același timp, înțelegem că acesta necesită o perioadă mai îndelungată decât ne-am fi propus pentru a ajunge la negocierile pentru integrare și, eventual, pentru a deveni parte a Uniunii Europene. Vă spun sincer că vom încerca să decuplăm aceste procese pentru a permite o abordare sistemică, responsabilă și calmă, deoarece reintegrarea va necesita mai mult timp decât pare la prima vedere”, a afirmat Valeriu Chiveri.

Valeriu Chiveri a anunțat că a trimis un mesaj la Tiraspol pentru a solicita rezolvarea unor probleme precum școlile, drepturile fermierilor și libertățile fundamentale, însă fără a aștepta un răspuns imediat, dar pentru a transmite îngrijorările și dorința de soluționare.

„Chiar astăzi am semnat un mesaj către reprezentantul politic de la Tiraspol, prin care am solicitat rezolvarea mai multor probleme, inclusiv cele referitoare la școli, la drepturile fermierilor, la libera circulație și la libertatea de exprimare. Nu așteptăm ca reacția să fie una pozitivă și imediată, dar prin aceste mesaje transmitem îngrijorările noastre și dorința de a le soluționa”, a adăugat oficialul moldovean.

Așa-zisele autorități din stânga Nistrului nu au reacționat public la demersul înaintat de Biroul politici de Reintegrare, condus de Valeriu Chiveri. Dar cu o zi mai devreme, reprezentantul politic de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, care reprezintă regiunea separatistă în cadrul negocierilor, a oferit presei locale declarații cu privire la acest proces.

„Noi nu am refuzat negocierile, nu am închis ușile și nu ne-am ridicat de la masa negocierilor. Mai mult, astăzi, regiunea transnistreană continuă să respecte acele înțelegeri care au fost obținute cu Chișinăul, asta indiferent de faptul că autoritățile de la Chișinău nu le îndeplinesc pe toate”, a menționat acesta.

Plan elaborat alături de UE și SUA

La începutul acestei luni, Chișinăul a anunțat că, împreună cu UE și SUA, elaborează un plan de unificare a țării, fără a oferi detalii despre strategie, motivând că acest lucru ar putea afecta rezultatul final.

Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în luna septembrie a acestui an că se iau în calcul două scenarii: primul prevede aderarea „într-un singur pas”, iar cel de-al doilea, care este unul de rezervă, vizează aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a detaliat lidera de la Chișinău Maia Sandu după scrutinul parlamentar câștigat de formațiunea pro-europeană PAS.

Declarațiile au venit în contextul în care Kremlinul menține ilegal, de peste trei decenii, trupe pe teritoriul regiunii separatiste, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional, funcționând ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.