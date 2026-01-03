Video Ninsori în mai multe zone ale țării: se intervine cu utilaje de deszăpezire pe autostrăzi și drumuri naționale

Noaptea trecută, ninsorile abundente au afectat mai multe regiuni ale țării, iar echipele de intervenție au acționat pentru deszăpezire în 14 județe, inclusiv pe mai multe tronsoane de autostradă.

La primele ore ale dimineții se circula în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe sectorul București–Pitești, între kilometrii 134 și 149, cât și pe tronsonul Râmnicu Vâlcea–Deva. Situații similare au fost semnalate și pe autostrada A10 Sebeș–Turda, unde utilajele acționează pentru menținerea fluenței traficului.

Intervenții pentru îndepărtarea zăpezii și a lapoviței au loc și pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Ninsorile au fost prognozate de meteorologi, care au emis anterior o informare meteo și mai multe avertizări de tip cod galben și cod portocaliu pentru ninsori, viscol și intensificări ale vântului, valabile în anumite zone ale țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, precipitațiile vor continua în toate regiunile până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar local se pot acumula cantități importante de apă.

Traficul rutier se desfășoară în condiții normale pe principalele artere din țară, inclusiv pe autostrăzile A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești. Carosabilul este umed, însă vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se încadrează în limite obișnuite. Autoritățile nu au raportat drumuri naționale sau autostrăzi închise circulației.