Start perfect de an pentru Laurențiu Reghecampf. Românul i-a pus la punct pe sudanezi și a obținut cea de-a treia victorie consecutivă

Laurențiu Reghecampf a debutat excelent în 2026, pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Formația pregătită de tehnicianul român s-a impus cu 3-1 în fața lui Gicumbi, într-o partidă disputată în campionatul Rwandei.

Gazdele au controlat jocul încă din start și au reușit să deschidă scorul rapid, în minutul 12. Dominarea s-a concretizat din nou chiar înainte de pauză, când Al-Hilal a mai punctat o dată, intrând la vestiare cu un avantaj confortabil. După reluare, Gicumbi a rămas în zece oameni, în urma unei eliminări suferite în minutul 67, însă, în ciuda inferiorității numerice, a găsit drumul spre gol șapte minute mai târziu.

Replica echipei lui Reghecampf nu a întârziat să apară

Al-Hilal a pus capăt oricăror emoții pe final, marcând din nou în minutul 85 și stabilind scorul final. Succesul în fața lui Gicumbi reprezintă a treia victorie consecutivă pentru formația condusă de antrenorul român în campionatul intern.

Pentru Al-Hilal Omdurman urmează însă o perioadă extrem de solicitantă. Între 5 și 23 ianuarie, echipa va avea de disputat nu mai puțin de opt meciuri, atât în competiția internă, cât și în Liga Campionilor Africii.

Motivul pentru care echipa lui Reghecampf evoluează în afara Sudanului

Al-Hilal Omdurman, una dintre cele mai importante echipe din Sudan, joacă în acest sezon în campionatul din Rwanda. Motivul este războiul civil din Sudan, care a făcut imposibilă desfășurarea normală a competiției interne. Nu este pentru prima dată când clubul se află într-o astfel de situație. Sezonul trecut, Al-Hilal a evoluat în prima ligă din Mauritania, pe care a și câștigat-o. În aceeași situație se află și Al-Merreikh, un alt club de top din Sudan.

În prezent, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf ocupă locul 9 în clasament, cu 20 de puncte obținute în 10 meciuri jucate. Următoarea partidă din campionatul Rwandei este programată luni, 5 ianuarie, când Al-Hilal Omdurman va întâlni în deplasare formația Musanze, aflată pe poziția a șasea.