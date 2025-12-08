Criza energetică din regiunea separatistă transnistreană: se schimbă programul iluminatului stradal pe timp de noapte

Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au discutat în cadrul unei ședințe din 8 decembrie despre problema iluminatului stradal, menționând că programul acestuia pe timp de noapte urmează să fie revizuit pe fondul crizei energetice cauzate de Kremlin.

Conform presei din regiunea separatistă transnistreană, despre revizuirea programului iluminatului stradal s-a discutat în cadrul unei ședințe în format de videoconferință, condusă de Aleksandr Rozenberg, așa-zisul șef al guvernului, subliniindu-se că „rezervele existente pentru aceste necesități nu sunt suficiente”.

Anterior, pretinsul soviet suprem, adică Parlamentul regiunii separatiste, a menționat că aceasta traversează o recesiune economică și se află într-o situație „extrem de dificilă”.

La sfârșitul lunii noiembrie, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a afirmat că regiunea separatistă transnistreană dispune de până la 56 de milioane de metri cubi de gaze, cantitate suficientă pentru aproximativ două săptămâni. El a precizat că, în cazul în care regiunea nu va primi resurse energetice, aceasta poate beneficia de oferta UE, un ajutor condiționat de 60 de milioane de euro, făcută publică la începutul acestui an, dar refuzată de regimul separatist de la Tiraspol.

Potrivit ministrului, majoritatea volumelor de gaze sunt folosite pentru producerea energiei electrice. Centrala din regiune consumă aproximativ trei milioane de metri cubi de gaze pe zi, cu o producție de până la 180 MW. Acest volum, împreună cu energia produsă de centrala hidroelectrică, care livrează 34–35 MW, acoperă necesarul regiunii separatiste.

Din luna februarie, Tiraspolul a început să primească gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care, în spațiul public, s-a afirmat că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.

Implementarea acestei scheme a început după ce, din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând pretinsa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Asta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.