Chișinăul, încă un pas spre desprinderea de Rusia: Se retrage dintr-o organizație fondată de Kremlin. Reacția Moscovei

Republica Moldova va părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI), urmând să inițieze procedura de retragere, a anunțat președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit lui Igor Grosu, includerea în organizație nu a fost utilă Republicii Moldova.

UPDATE: Șeful Comitetului Internațional al Consiliului Federației a declarat pentru Ria Novosti, potrivit Pro TV Chișinău, că decizia este un joc politic al conducerii actuale a Republicii Moldova.

„Ei fac un joc politic sub numele condiționat: „Voi jura credință Occidentului”, actuala conducere a Moldovei. Acolo se fac o mulțime de declarații, ne vom baza pe faptul că nu se vor lua decizii serioase în interviuri și declarații”, a declarat Grigori Karasin, șeful Comitetului Internațional al Consiliului Federației pentru RIA Novosti, potrivit PRO TV Chișinău.

---

,,Războiul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei care durează de mai bine de 400 de zile, zile în care în continuare mor oameni nevinovați, oameni care își apără familia, casa, țara și independența ne duce spre noi realități. Acest război ne arată cine ne sunt prietenii și cine ne sunt inamicii. Pe de o parte, avem țările Uniunii Europene care au fost alături de noi mereu, iar în ultimii doi ani fiecare dintre noi am simțit ce înseamnă cu adevărat un ajutor. Am avut lumină, căldură, siguranța în ziua de mâine, dar fără a fi șantajați, Totodată, am văzut cine ne vrea răul, să înghețăm în plină iarnă, să stăm pe întuneric și să fim parte a unui plan a Kremlinului de refacere a Uniunii Sovietice”, a spus Igor Grosu în cadrul unui briefing de presă.

Așa și-a început discursul Igor Grosu, anunțând că va fi inițiată procedura de retragere a Republicii Moldova din Acordul privind Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente (AP CSI).

„După 30 de ani a devenit foarte clar că aflarea Republicii Moldova în structurile CSI nu ne-a ajutat să rezolvăm conflictul transnistrean, nu ne-a ajutat să scoatem armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova, nu ne-a ferit de embargouri economice dureroase în cele mai complicate vremuri – embargoul la vin, embargoul la produse agroalimentare. Aflarea în CSI nu ne-a ferit de șantaj energetic în plină iarnă, amenințări și declarații oficiale ostile la adresa independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova. Aflarea în CSI nu a apărat țările-membre de atacuri militare, război și ocuparea ilegală a teritoriilor suverane. După ce o ţară fondator a CSI, Federația Rusă, a atacat într-un mod barbar alt stat fondator, Ucraina, ocupându-i teritorii şi ucigându-i cetăţenii, această organizaţie nu se mai poate numi drept Comunitate”, a declarat șeful Legislativului.

Igor Grosu: Noi nu putem sta o la o masă de discuții cu un stat agresor

Decizia a fost luată, mai spune Grosu, în urma discuțiilor cu cetățenii, cu membrii fracțiunii parlamentare PAS, cu premierul, dar și cu președinta țării.

,,După ce o țară fondator, Federația Rusă, a atacat într-un mod barbar alt stat, Ucraina, ocupându-i teritorii și ucigându-i cetățenii, această organizație nu se mai poate numi drept comunitate. Noi avem determinarea și responsabilitatea să ne îndepărtăm de sursa răului, de sursa sărăciei, de sursa războiului și distrugerii”, a mai afirmat acesta.

În consecință, la următoarea ședință a Biroului permanent a Parlamentului, Igor Grosu va veni cu propunerea privind demersul către premier, prin care se va solicita pregătirea inițiativei legislative în acest sens.

„CSI este o organizație creată de Rusia pe ruinele URSS pentru a menține țările ex-sovietice în sfera sa de influență. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor”, a conchis oficialul.

Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente din care fac parte în prezent 9 din 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

CSI a fost fondată în anul 1991, iar trei ani mai târziu Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a Comunității, achitând anual cotizații de milioane de lei moldovenești.

Din vara anului 2022, țara a obţinut statutul de candidată pentru aderarea la UE.