Chișinăul declară stare de alertă în domeniul energetic pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Guvernul de la Chișinău a aprobat declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile, perioadă în care autoritățile vor veni cu măsuri adaptate contextului global actual, au declarat reprezentanții Executivului.

Guvernul de la Chișinău a luat decizia în cadrul ședinței din 4 martie, la inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

,,Aceasta reprezintă un mecanism preventiv, cu acțiuni bine definite și limitate ca durată și domeniu de aplicare, destinat gestionării riscurilor potențiale. Este important de subliniat că situația nu impune măsuri excepționale, astfel încât starea de urgență nu este necesară în acest moment”, au menționat responsabilii structurii.

Necesitatea stării de alertă

Motivele principale pentru instituirea stării de alertă sunt:

asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din portul Giurgiulești.

condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național.

pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

,,Alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de organizare, pentru a evita orice întrerupere. Îndemnăm cetățenii să aibă încredere în autorități și să evite achizițiile excesive, deoarece starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente pentru a preveni eventualele lipsuri”, au adăugat responsabilii CNMC.

Reprezentanții CNMC afirmă că au organizat mai multe ședințe cu reprezentanții instituțiilor din domenii prioritare, printre care securitatea energetică și rutele de aprovizionare, impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor, precum și securitatea statului și siguranța cetățenilor. Acestea au avut loc în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al potențialelor consecințe pentru Republica Moldova.

Vot în Legislativ

Starea de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile urmează să fie votată de Parlamentul de la Chișinău pentru a intra în vigoare.