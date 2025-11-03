Dirijorul Nicolae Botgros cere reluarea anchetării morții fiicei lui Igor Cuciuc, după ce nepotul său a fost acuzat de otrăvire

Celebrul dirijor al orchestrei „Lăutarii” din Rep. Moldova, Nicolae Botgros, cere reluarea anchetării cauzelor morții Andreei Cuciuc, unica fiică a artistului Igor Cuciuc. Apelul a fost făcut după ce interpretul, alături de soția sa, a afirmat că nepotul lui Botgros ar fi vinovat de această tragedie.

Celebrul dirijor Nicolae Botgros afirmă că a făcut acest apel având în vedere situația dificilă a familiei sale, precum și drama prin care trece familia Cuciuc.

,,Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supararea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenti în acel local. Regret că nu s-a făcut până acum. Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenti acolo”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Cristian este nepotul dirijorului, despre care familia Cuciuc afirmă că ar fi pus substanțe interzise în paharul unicei fiice a lor, fapt ce ar fi dus la decesul acesteia la numai 17 ani.

,,Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate intrebarile. În calitate de bunic sunt alaturi de el, în aceste clipe și pentru el deloc usoare. Interesul sporit al numelui meu în această istorie care genereaza atitea știri, este la fel de neinteles. Adica înțeleg, dar asta e altă istorie. Ca să dispară suspiciunile în tot acest caz e bine de știut cum s-a reactionat și cine a acordat primul ajutor medical până la sosirea medicilor? Și multe alte întrebări. La fel și noi ca și familia Cuciuc avem multe semne de intrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă. Noi familia Botgros ne vom prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă. În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocatilor nostril. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc”, a mai scris Nicolae Botgros, actual deputat în Parlamentul de la Chișinău.

Dirijorul a rugat ,,organele competente să reaia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc”.

Surse din cadrul Poliției Republicii Moldova au declarat pentru „Adevărul” că acest caz este cercetat, precum și că a fost realizată cea mai ,,complexă expertiză”, iar în urma acesteia nu s-ar fi constatat nicio substanță cu excepția alcoolului, adolescenta decedând din cauza ,,problemei cardiologice”. Iar responsabilii Procuraturii Generale (PG) au spus că vor veni cu informații suplimentare ,,cât mai curând posibil”.

Acuzațiile cuplului Cuciuc

Recent, Diana și Igor Cuciuc au afirmat că unicul lor copil, Andreea, a murit la vârsta de 17 ani, după ce, în urmă cu un an, ar fi fost otrăvită cu droguri la o petrecere de nepotul unui dirijor din Republica Moldova. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi, Cristi Bogros, nepotul dirijorului orchestrei Lăutarii, a negat acuzațiile.

Cuplul Cuciuc a vorbit public despre pierderea unicului lor copil, la aproape un an de la tragedie. Andreea Cuciuc a murit subit după ce i s-a făcut rău la o petrecere organizată cu ocazia Zilei Bobocilor, într-un local din Chișinău.

,,Credem că a fost otrăvită”, a spus, plângând Igor Cuciuc.

Cei doi soți susțin că la petrecerea care a avut un deznodământ tragic pentru fiica lor, a participat și nepotul celebrului dirijor din Republica Moldova, acesta fiind iubitul celei mai bune prietene al Andreei. Iar după ce a consumat bere, s-a simțit brusc rău.

La scurt timp, ei au ajuns pe rând acolo, sperând că se va produce o minune și că fiica lor va supraviețui.

,,Am ajuns atât de repede acolo, îmi aduc aminte. Îmi pun întrebarea și în ziua de azi și nu am răspuns: tatăl iubitei prietenei Andreei era deja pe loc, adică de unde, când și cum a ajuns atât de repede. Era înaintea mea la acel local”, a mai spus Diana Cuciuc.

Femeia susține că, mai târziu, doi colegi ai Andreei, care au fost și ei în seara nenorocirii la petrecere, i-au povestit că iubitul prietenei fiicei lor „se apropia la mese, s-a apropiat și de masa colegilor Andreei și le-a propus să cumpere droguri. Mi-au spus și denumirea. Eu pe el am început să-l bănuiesc chiar de la priveghi, când s-a apropiat de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a spus: Tanti Diana, vă rog, să mă iertați. Eram într-o stare, nu o pot descrie Mi-am adunat puterile și l-am întrebat pentru ce-ți ceri iertare (...)Mi-a ridicat capul și a dat din cap, semn că nu. Cred că le-a dat cineva sfat ca să vină și să nu ne gândim că ei (...)”.

Iar colegii au fost avertizați și amenințați de acesta să șteargă toate pozele sau videoclipurile făcute și postate ulterior pe rețelele sociale, mai relatează cei doi părinți îndoliați, susținând că astfel tânărul a dorit să se asigure că nimeni nu va ști că i-ar fi pus droguri în paharul fiicei lor.

,,Ca să nu se vadă el, poate chiar când i s-a pus în pahar (...) Acest tânăr este nepotul al unui instrumentist de la noi din Chișinău”, a mai spus soția lui Igor Cuciuc.

Cuplul subliniază că a decis să facă aceste dezvăluiri după ce tânărul pe care l-au acuzat a ajuns în luna septembrie a acestui an în comă la spital din cauza „unei supradoze de droguri”. Acest fapt vine să confirme versiunea lor privind otrăvirea fiicei cu substanțe interzise.

,,În raportul de expertiză s-a găsit în corpul fetei noastre o cantitate de alcool neînsemnată și analiza toxicologică la drogurile sintetice nici nu s-a făcut”, a mai afirmat Diana Cuciuc.

Cuplul insistă ca acest caz să fie anchetat de structurile judiciare și afirmă că sunt gata să deshumeze corpul neînsuflețit al fiicei lor pentru a demonstra vinovăția tânărului în decesul acesteia.

Mai mult, susține că este intimidat de familia respectivă, care l-a dat în judecată, cerând despăgubiri materiale de 350.000 de lei moldovenești (aproximativ 18.000 de euro), chiar dacă familia nu formulase la acel moment vreo acuzație.

Reacția lui Cristi Botgros

A doua zi, Cristi Botgros a reacționat, afirmând că este ,,ținta unor acuzații absurde și dureroase”, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.

Tânărul a spus că va continua să lupte pentru a demonstra că nu are nicio vină în legătură cu această tragedie.

,,Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept”, a conchis Cristi Botgros.

În data de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc a participat la petrecerea organizată cu ocazia Balului Bobocilor din cadrul Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neagă” din Chișinău, unde era elevă. Petrecerea a avut loc într-un local din sectorul Botanica al Chișinăului.