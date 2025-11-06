Nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, citat la audieri în cazul morții copilului artistului basarabean Igor Cuciuc

Cristian Bogros, nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, a fost citat la audieri în cazul morții copilului artistului basarabean Igor Cuciuc, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Reprezentanții IGP au precizat că circumstanțele cazului sunt investigate în cadrul unui proces penal, însă nu au oferit alte detalii.

Solicitarea lui Nicolae Bogros

Recent, celebrul dirijor al orchestrei „Lăutarii” din Republica Moldova, Nicolae Botgros, cere reluarea anchetării cauzelor morții Andreei Cuciuc, unica fiică a artistului Igor Cuciuc. Apelul a fost făcut după ce interpretul, alături de soția sa, a afirmat că nepotul lui Botgros ar fi vinovat de această tragedie.

,,Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supararea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenti în acel local. Regret că nu s-a făcut până acum. Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenti acolo”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Cristian este nepotul dirijorului, despre care familia Cuciuc afirmă că ar fi pus substanțe interzise în paharul unicei fiice a lor, fapt ce ar fi dus la decesul acesteia la numai 17 ani.

,,Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate intrebarile. În calitate de bunic sunt alaturi de el, în aceste clipe și pentru el deloc usoare. Interesul sporit al numelui meu în această istorie care genereaza atitea știri, este la fel de neinteles. Adica înțeleg, dar asta e altă istorie. Ca să dispară suspiciunile în tot acest caz e bine de știut cum s-a reactionat și cine a acordat primul ajutor medical până la sosirea medicilor? Și multe alte întrebări. La fel și noi ca și familia Cuciuc avem multe semne de intrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă. Noi familia Botgros ne vom prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă. În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocatilor nostril. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc”, a mai scris Nicolae Botgros, actual deputat în Parlamentul de la Chișinău.

Dirijorul a rugat ,,organele competente să reaia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc”.

Surse din cadrul Poliției Republicii Moldova au declarat pentru „Adevărul” că acest caz este cercetat, precum și că a fost realizată cea mai ,,complexă expertiză”, iar în urma acesteia nu s-ar fi constatat nicio substanță cu excepția alcoolului, adolescenta decedând din cauza ,,problemei cardiologice”. Iar responsabilii Procuraturii Generale (PG) au spus că vor veni cu informații suplimentare ,,cât mai curând posibil”.

Acuzațiile cuplului Cuciuc

Diana și Igor Cuciuc au afirmat că unicul lor copil, Andreea, a murit la vârsta de 17 ani, după ce, în urmă cu un an, ar fi fost otrăvită cu droguri la o petrecere de nepotul unui dirijor din Republica Moldova. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi, Cristi Bogros, nepotul dirijorului orchestrei Lăutarii, a negat acuzațiile.

În data de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc a participat la petrecerea organizată cu ocazia Balului Bobocilor din cadrul Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neagă” din Chișinău, unde era elevă. Petrecerea a avut loc într-un local din sectorul Botanica al Chișinăului.