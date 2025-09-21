Video Funcționar român, filmat cu prostituate: un serial inspirat din viața lui Plahotniuc stârnește controverse înainte de alegeri

Un nou serial polițist din Republica Moldova, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, stârnește discuții aprinse după difuzarea unei scene în care un oficial român este filmat într-un hotel din Chișinău alături de prostituate. Lansarea sa, cu doar câteva zile înainte de alegeri, este văzută atât ca o lovitură electorală, cât și ca o amintire dureroasă a perioadei în care țara era controlată de rețelele de crimă organizată.

Într-unul dintre episoadele serialului „Plaha”, un consilier prezidențial din România călătorește la Chișinău pentru a găsi un om de afaceri capabil să extindă compania românească „Petroil” în Republica Moldova.

Oficialul se cazează la hotelul personajului „Plaha”, bea vin scump alături de acesta, apoi petrece noaptea în cameră cu două prostituate. A doua zi, „Plaha” îi arată o casetă cu înregistrarea escapadei și îi spune că el este cel mai potrivit să conducă afacerile companiei pe teritoriul Moldovei.

Această scenă fictivă, recunosc autorii, este inspirată din fapte reale și alimentează speculațiile despre protecția de care s-ar fi bucurat oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc din partea unor cercuri politice din România.

Un serial inspirat din viața lui Plahotniuc

„Plaha” este regizat de Igor Cobileanski, are actori români și moldoveni de prim rang, iar rolul principal este interpretat de Iulian Postelnicu, cunoscut din filmul „Oameni de treabă”. Serialul poate fi urmărit pe YouTube.

Potrivit presei Republica Moldova, producția a costat 1,5 milioane de euro și a fost realizată de două case de producție, în colaborare cu Jurnal TV. Filmările au avut loc în Republica Moldova, România și SUA. Ulterior, Guvernul de la Chișinău a alocat și 2,5 milioane de lei moldovenești pentru difuzarea serialului.

Evident inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv implicarea în „furtul miliardului” din 2014, serialul reconstituie perioada în care Republica Moldova a fost practic „capturată” de crima organizată și de politicieni corupți. Plahotniuc a fugit din țară, dar a fost prins în Grecia și urmează să fie extrădat.

Personaje cu ecou în realitate

Pentru publicul din Republica Moldova, identificarea personajelor este ușoară: Plaha îl reprezintă pe Plahotniuc, Roșu trimite la Iurie Roșca, Cioroian la Vladimir Voronin, iar compania „Petroil” amintește de Petrom.

„Plaha” surprinde modul în care, după declararea independenței, Republica Moldova a fost dominată de mafii locale implicate în trafic de ființe umane, privatizări frauduloase și complicități cu politicieni și procurori. Cei care se opuneau erau eliminați. În paralel, o jurnalistă încearcă să descopere adevărul despre unul dintre cei mai puternici oameni ai țării.

Lansarea, între artă și politică

Momentul difuzării serialului, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, a stârnit critici și suspiciuni. Unii cred că producția a fost gândită pentru a lovi în adversarii politici ai partidului de guvernământ PAS.

„Fiecare cetățean trebuie să vadă mini serialul Plaha pentru a ne aduce aminte cum a fost Moldova 5 ani în urmă, 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă. (…) Cred că momentul ales pentru a fi difuzat acest film este perfect. Avem niște alegeri în câteva zile. Societatea trebuie să știe ce votează”, a scris pe Facebook Andrei Spînu, fost ministru al Infrastructurii.

Răspuns la propaganda rusă

Vicepreședinta Consiliului Audiovizualului de la Chișinău, Aneta Gonța, remarca recent rolul propagandei rusești prin intermediul filmelor difuzate în Moldova.

„De ce nu se uită la televiziunile românești? Conținutul nu este de aceeași calitate”, spunea tranșant aceasta. În acest context, „Plaha” ar putea fi considerat acel „conținut de calitate” capabil să concureze cu producțiile rusești.

Succesul pare asigurat, mai ales că multe dintre situațiile descrise le sunt familiare atât moldovenilor din țară, cât și celor din diaspora.