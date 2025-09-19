Autoritățile din Grecia s-au răzgândit și îl vor preda Republicii Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc

Procuratura Generală din Republica Moldova a confirmat vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat.

„Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată. În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, pe 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și reluată procedura de predare a extrădatului”, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, citat de Ziarul de Gardă.

Prin urmare, va fi stabilită, de comun acord cu autoritățile elene, modalitatea și termenii de extrădare a lui Plahotniuc.

„Procuratura va continua să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru ca procedura de extrădare să fie dusă la bun sfârșit, în conformitate cu normele internaționale și legislația națională”, a mai menționat PG.

Decizia de revocare a suspendării a fost luată a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.

Inițial, Ministerul grec al Justiției a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe motiv că acesta este investigat în România pentru fals, iar oligarhul moldovean trebuie să ofere explicații unui procuror grec în acest caz.

În luna iulie, Poliția Română a deschis un dosar penal după ce au fost depistate mai multe documente românești false, respectiv două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport, care se aflau în posesia oligarhului moldovean. Conform verificărilor efectuate de specialiștii din cadrul MAI, doar un singur document era autentic, acesta fiind eliberat pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

O instanță din Grecia hotărâse anterior în favoarea extrădării sale în legătură cu un caz de fraudă cunoscut în fosta republică sovietică drept „furtul secolului”. Extrădarea urma să aibă loc săptămâna viitoare, cu doar câteva zile înainte ca Moldova să organizeze alegeri generale, pe 28 septembrie.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc este principalul suspect într-un caz privind dispariția, în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, echivalentul, la acea vreme, a 12% din PIB-ul țării. Acuzațiile includ participarea la o organizație criminală, spălare de bani, dare de mită și fraudă.

Într-o declarație postată pe rețelele sociale luna aceasta, Plahotniuc a calificat toate acuzațiile drept „calomnii și ură politică”.

Reținut în aerogară

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în iulie pe aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, dar destinația finală era Rusia, conform surselor ,,Adevărul”. Poliția elenă a acționat în baza unui aviz emis de Interpol în luna februarie, care precizează că acesta deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia, majoritatea dintre ele fiind false.

Moscova a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri. Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a negat orice faptă ilegală.