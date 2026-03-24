România sprijină Republica Moldova cu energie și apă potabilă, după atacurile rusești asupra Ucrainei. „Acțiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate”

Ambasada României la Chișinău a transmis marți, 24 martie, că România a sprijinit Republica Moldova prin asigurarea energiei electrice și intervenții pentru protejarea apei potabile, în urma efectelor atacurilor rusești din Ucraina. Guvernul de la Chișinău a anunțat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie.

Potrivit unui comunicat publicat de Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie.

Premierul țării, Alexandru Munteanu, a menționat că principala linie electrică care alimentează Republica Moldova – linia Vulcăneşti - Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.

„Astăzi nu ne prezentăm în Parlament cu o opțiune. Venim cu o necesitate. Nu mai vorbim doar despre presiuni indirecte - șantaj energetic sau propagandă. Vorbim despre acțiuni care pun în pericol direct securitatea, sănătatea și viața cetățenilor noștri.

Vreau să fie foarte clar: acționăm, pentru că în acest context regional, nu putem construi siguranța pe ipoteze. Este o măsură necesară, legală şi preventivă care ne permite să acționăm rapid, să evităm blocajele şi cel mai important - să protejăm oamenii”, a spus Premierul.

Prim-ministrul a menționat că au fost activate cele 4 linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Începând cu ziua de mâine, deficitul estimat va ajunge până la 350–400 MW în orele de vârf. Echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice.

Instituția citată a mai subliniat că starea de urgență permite autorităților să intervină rapid pentru menținerea alimentării cu energie, inclusiv prin folosirea liniilor de interconexiune, asigurarea de resurse în regim de urgență și protejarea infrastructurii critice. La nevoie,

Guvernul poate introduce raționalizarea consumului și reguli speciale pentru companii. Premierul a îndemnat populația să folosească responsabil energia și să se informeze din surse oficiale.

Ambasada României la Chișinău: „Reacția rapidă a României a însemnat continuitate și siguranță pentru cetățeni”

Într-o postare pe rețelele de socializare, misiunea diplomatică a transmis că statul român a acționat din nou rapid și hotărât pentru a proteja viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova.

„Am ajutat concret în două domenii vitale – asigurarea cu energie electrică și apă potabilă – într-un moment în care acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populației de pe acest mal al Prutului.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au scos din funcțiune linia electrică Isaccea–Vulcănești, pe unde vine electricitate sigură din România și Uniunea Europeană. În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetățean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, a transmis ambasada.

Ambasada anunță că au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România, pregătite din 2025, care și-au demonstrat eficiența, inclusiv în timpul blackoutului din 31 ianuarie 2026, asigurând continuitatea alimentării.

În paralel, România a intervenit și pentru limitarea poluării râului Nistru, oferind expertiză și echipamente pentru protejarea accesului la apă potabilă.

„Acțiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova – de la lumină și căldură, până la accesul la apă sigură.

În fața acestor provocări, noi, România, suntem solidari și demonstrăm, prin fapte, cǎ intervenim rapid și eficient atunci când este nevoie. Un sprijin real, care face diferența în momente critice”