Cum a devenit misticismul o armă politică în România. Profilul lui Călin Georgescu, analizat în presa internațională

Călin Georgescu, un personaj controversat cu mesaje mistice, a șocat România câștigând primul tur al alegerilor prezidențiale pe TikTok. Îmbinând naționalismul cu teorii conspiraționiste, influența sa a stârnit îngrijorări privind manipularea, se arată într-un analiză publicată în The Atlantic.

Brazi de pin înghețați mărginesc un lac acoperit de gheață. Zăpada cade lin, iar muzica de spa răsună în fundal. Un bărbat cu părul gri și o expresie plăcută pe chip stă lângă lac. Începe să se dezbrace, explicând că va înota pentru a-și demonstra credința, precum și opoziția față de știință, tehnologie și modernitate. „Nu am nevoie de Facebook, nu am nevoie de internet, nu am nevoie de nimeni. Am nevoie doar de inima mea”, spune el. În timp ce traversează lacul, aparent insensibil la frig, continuă: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere deplină și credință în Creatorul său, în Dumnezeu. Imunitatea mea face parte din suveranitatea ființei mele.”

Aceasta este imaginea lui Călin Georgescu în presa internațională. El a câștigat popularitate cu ajutorul platformei TikTok, folosind tactici pe care mulți influenceri de pe platformele sociale le adoptă pentru a se plia pe algoritmul folosit de acestea.

Tacticile folosite de Călin Georgescu pe rețelele sociale

Uneori, adăuga muzică de pian melancolică și le cerea oamenilor să „voteze cu sufletele lor.” Alteori, folosea subtitrări pop-up, lumini dure, culori fluorescente și muzică electronică, chemând la o „renaștere națională” și criticând forțele secrete care ar fi complotat împotriva românilor.

"În alt context, acest mistic New Age, aparent blajin, a lăudat pe Ion Antonescu, dictatorul român din timpul războiului, care a conspirat cu Hitler și a fost condamnat la moarte pentru crime de război, inclusiv pentru rolul său în Holocaustul românesc. El i-a numit pe Antonescu și pe liderul Gărzii de Fier, o mișcare violentă antisemită din perioada interbelică, eroi naționali", scrie The Atlantic.

Relația cu ideologul lui Putin

Articolul amintește că acesta că s-a întâlnit de două ori cu Alexander Dughin, ideologul fascist rus, care a postat pe platforma X (ulterior șters) un mesaj în care afirma că „România va face parte din Rusia.”

În același timp, Georgescu laudă calitățile spirituale ale apei. „Nu știm ce este apa,” a spus el; „H2O nu înseamnă nimic.” De asemenea, „Apa are o memorie, iar noi îi distrugem sufletul prin poluare,” și „Apa este vie și ne trimite mesaje, dar noi nu știm cum să le ascultăm.” El crede că băuturile carbogazoase conțin nanochipuri care „intră în tine ca un laptop.” Soția sa, Cristela, produce videoclipuri pe YouTube despre vindecare, folosind termeni precum acidoza limfatică și metabolismul calciului pentru a-și susține ideile.

Amândoi promovează, de asemenea, „pacea”, un obiectiv vag care pare să însemne că România, care se învecinează cu Ucraina și Moldova, ar trebui să înceteze să mai ajute Ucraina să se apere de invadatorii ruși, mai menționează articolul.

Misticism politic

Unele adevărate, altele false, informațiile care bombardează oamenii constant îi lasă incapabili să distingă între fapte și ficțiune. Acest mediu creează un teren fertil pentru conspirații, gândirea magică și figuri carismatice care promit să dea sens haosului.

Călin Georgescu reprezintă această nouă formă de misticism politic—o fuziune între nostalgie, pseudo-spiritualitate, teorii ale conspirației și opoziție față de modernitate. Ascensiunea sa reflectă nu doar un fenomen specific României, ci și o tendință globală mai amplă, în care erodarea încrederii în instituții și proliferarea rapidă a dezinformării au destabilizat sistemele politice tradiționale.

Democrația, fragilă în fața manipulărilor externe

Rezonanța unor astfel de figuri și mișcări își are rădăcina în capacitatea lor de a exploata emoțiile—frică, nostalgie, speranță și credință—în timp ce oferă soluții simple, adesea fantastice, pentru probleme complexe. Promisiunile de puritate, reînnoire și revenire la un trecut idealizat rezonează cu cei deziluzionați de prezent. Însă, așa cum a demonstrat istoria, aceste mișcări duc adesea la o destabilizare și mai mare și la suferință.

În cazul României, victoria electorală anulată a lui Georgescu subliniază fragilitatea proceselor democratice în fața manipulărilor externe și a vulnerabilităților interne. Deși intervenția Curții Constituționale ar fi putut preveni o criză imediată, fracturile societale mai profunde și susceptibilitatea față de astfel de mișcări rămân nerezolvate.