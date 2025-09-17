Atena a suspendat extrădarea lui Plahotniuc. Chișinăul: Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura

Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu va fi adus în Republica Moldova până la 25 septembrie. Autoritățile elene, care și-au dat anterior acceptul pentru extrădarea fugarului, au suspendat procesul, anunță responsabilii Procuraturii Generale de la Chișinău.

,,Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele. Instituția noastră va continua să monitorizeze evoluțiile în acest dosar și va reveni cu detalii suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, au subliniat reprezentanții Procuraturii Generale (PG).

Reacția premierului moldovean

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la anunțul PG, menționând că vor fi investigate circumstanțele în care este împiedicată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.

,,Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi - cetățenii acestei țări - trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a afirmat Dorin Recean.

În data de 10 septembrie, șefa MAI din Republica Moldova a anunțat că oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, încătușat în luna iulie în Grecia, ar putea fi extrădat la Chișinău în data de 25 septembrie, subliniind că această dată nu este definitivă.

,,-Demersul de extrădare a fost deja expediat. Poliția a pregătit planul de extrădare, iar în prezent sunt analizate toate opțiunile posibile. În cel mai scurt timp, persoana urmează să fie adusă în Republica Moldova.

– În presă s-a vehiculat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus pe 25 septembrie. Este adevărat?

– Este o dată preliminară. În acest moment, vorbim despre rezervarea biletelor de avion pentru echipa care urmează să plece și să asigure procedura de extrădare. Se așteaptă confirmările finale în ceea ce privește cursa aeriană. Din acest motiv am menționat că data de 25 septembrie este una preliminară”, a adăugat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Anterior, autoritățile elene au acceptat extrădarea lui Plahotniuc, iar Chișinăul, prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale, a expediat trei cereri în acest sens.

Încătușat în Grecia

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Acesta intenționa să zboare spre Dubai, însă destinația finală ar fi fost Rusia, potrivit unor surse ale ,,Adevărul”.

Totodată, site-ul de investigații ,,The Insider”, cu sediul în Letonia, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a efectuat mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis prin intermediul avocaților că își dorește să revină în politică din țara sa.

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se știa deja în anumite cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care intenționam să mă pronunț pe mai multe teme. Ulterior, urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Însă, din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită, iar acum am rămas blocat la Atena. Avocații mei depun în prezent toate eforturile pentru a urgenta extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena din data de 13 august, mingea este deja în terenul autorităților de la Chișinău. Vom vedea dacă guvernarea de la Chișinău dorește cu adevărat extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, îmi voi exprima poziția pe diverse subiecte prin alte postări și voi răspunde periodic la întrebările care vă interesează”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională de Interpol la începutul acestui an, după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului din 2020.

Om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova, Plahotniuc a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010–2020. Poreclit „Păpușarul”, el a fost acuzat că exercita o influență considerabilă asupra întregii clase politice din Republica Moldova.