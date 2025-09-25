Fostul viceprim-ministru moldovean Iurie Roșca, propagandistul lui Putin, condamnat la închisoare. „Rugați-vă pentru victoria Rusiei”, îndemna el

Cunoscutul propagandist rus Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și ex-viceprim-ministru, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Sentința a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Centru, transmite Deschide.md.

Propagandistul rus, fostul șef de facto al organului rus oficial de propagandă Sputnik, a reușit însă să părăsească teritoriul Republicii Moldova înaintea sentinței de condamnare.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2009, Iurie Roșca a solicitat, pentru sine, suma de un milion de euro de la administratorul unei companii. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va influența președintele Curții Supreme de Justiție în vederea admiterii unui recurs depus de compania respectivă împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Economice.

Pe 2 august, Judecătoria Chișinău l-a declarat vinovat pe Roșca de comiterea infracțiunii de trafic de influență, pronunţând o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Instanța a dispus confiscarea din contul condamnatului, în folosul statului, a sumei de 227 mii de dolari.

Avocații acestuia au contestat sentința.

Prin decizia Curții de Apel, s-a dispus reducerea termenului pedepsei cu doi ani.

Decizia este executorie și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării integrale a hotărârii.

„Rugaţi-vă pentru continuarea acestui război şi pentru victoria Rusiei lui Putin”

Amintim că, în 2022, fostul vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roşca - un adept a teoriilor lui Alexandr Dughin, ideologului Kremlinului - i-a îndemnat pe moldoveni să se roage nu pentru încetarea războiului din Ucraina, ci pentru continuarea invaziei ruse şi pentru victoria Federaţiei Ruse împotriva „globalismului satanist”.

„Rugaţi-vă nu pentru încetarea războiului, ci pentru continuarea acestui război şi pentru victoria Rusiei lui Putin împotriva globalismului satanist. Rusia trebuie să facă ordine în propria ei casă, prin marginalizarea reţelelor globaliste din politică, din puterea de stat, din mediul de afaceri, din mass-media, pentru a deveni o ţară cu adevărat suverană şi atunci acest pol geopolitic poate reprezenta un impuls pentru celelalte ţări din regiune care trebuie să se descotorosească de această mafie globalistă satanistă a masoneriei demonice”, spunea Iurie Roşca într-un video pe Facebook.

Fostul deputat moldovean l-a criticat pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe care l-a numit „clovn şi narcoman”.

„România a intrat sub dictatură militară”

Roşca a îndemnat atunci intelectualitatea din României să se alăture protestelor Dianei Şoşoacă. El a sugerat că protestele ar trebui să fie violente, în caz contrar acestea nu au efect.

„Faceţi ceva, nu vă ascundeţi în gaură de şarpe, oricum veţi zdohni ca nişte câini, dacă nu veţi face nimic. (...) Orice protest paşnic demult este inoperant. (...) România a intrat sub dictatură militară”, a spus Roşca.

Roşca a mai adăugat că odată cu terminarea războiului din Ucraina „se va pune capăt şi poveştii covid-iste”.