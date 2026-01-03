Adolescent român de 17 ani, în stare critică în Italia, după explozia unei petarde, de Revelion. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână

Un adolescent român în vârstă de 17 ani a fost grav rănit în noaptea de Revelion, în Italia, după explozia unei petarde. El se află în stare critică la spital, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână.

Incidentul a avut loc în localitatea Vieste, în noaptea de Revelion. Tânărul a suferit răni grave la mâini, gât şi faţă. A fost transportat de urgență cu elicopterul la spital, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze mâna stângă.

Cazul adolescentului român se numără printre cele mai grave din bilanțul oficial al incidentelor provocate de artificii și petarde în noaptea dintre ani în Italia, publicat de Departamentul pentru Securitate Publică și citat de agenția italiană ANSA.

Printre victime se află și un cetățean moldovean în vârstă de 63 de ani, care și-a pierdut viața la Acilia, o suburbie a Romei.

Bărbatul a fost găsit decedat de carabinieri, iar primele investigații arată că moartea a fost provocată de o hemoragie severă, survenită în urma exploziei unei petarde pe care o ținea în mână.

Potrivit autorităților, noaptea de Revelion a lăsat în urmă un mort și 283 de răniți, dintre care 68 de minori. Deși bilanțul este mai mic decât cel de anul trecut, gravitatea cazurilor înregistrate readuce în prim-plan pericolele folosirii materialelor pirotehnice.

Autoritățile italiene au transmis că incidentele au avut loc în ciuda interdicțiilor privind utilizarea petardelor impuse în numeroase municipalități.