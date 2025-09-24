George Simion nu a votat propria moțiune împotriva ministrului Mediului. Numele liderului AUR nu apare pe lista de ședință

Deși a criticat dur politicile de mediu, liderul AUR George Simion nu a fost prezent la vot la moțiunea simplă depusă de AUR, propriul partid, împotriva ministrului Mediului.

Parlamentul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul, intitulat „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, a fost prezentat ca o critică la adresa deciziilor guvernamentale privind proiectele energetice.

Potrivit inițiatorilor, România a devenit tot mai dependentă de importurile de energie, ceea ce ar expune țara la riscuri majore, astfel că AUR acuza că opoziția ministrului Mediului față de finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989 afectează securitatea energetică națională și slăbește capacitatea de producție internă.

Surprinzător, deși a lansat mai multe atacuri la adresa ministruluii Mediului și a susținut necesitatea moțiunii, liderul AUR George Simion nu a participat la vot.

Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Camerei Deputaților, George Simion nu s-a înregistrat la votul de luni, fapt care ridică semne de întrebare asupra realelor intenții ale demersului.

Absența liderului AUR a fost interpretată de mulți ca o dovadă că moțiunea a reprezentat mai degrabă o strategie de „marketing” politic decât o acțiune parlamentară cu miză reală.