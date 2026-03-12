Alexandru Rogobete: „Sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Gala Doctorului Digital 2026, că reforma sistemului de sănătate include lansarea, în câteva luni, a unei noi platforme digitale ce va conecta atât furnizorii de servicii medicale, cât și pacienții.

„Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic”, a afirmat ministrul.

Rogobete a subliniat că obiectivul este transformarea sistemului de sănătate din România în zona digitală în următorii 2-3 ani: „Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală.”

Ministrul a menționat că medicina digitală este deja în implementare, prin programe finanțate prin PNRR, care au permis investiții semnificative în ultimii ani. Noua platformă interactivă va permite pacienților să își vadă dosarul electronic, să facă programări și va facilita conectarea la spațiul european de date medicale, oferind acces la informațiile medicale oriunde în Europa.

„De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa”, a mai spus Rogobete.

Ministrul a precizat că mai multe unităţi medicale funcţionează deja în regim digital, printre care Spitalul Judeţean din Timişoara, Spitalul Marie Curie din Bucureşti și Spitalul de Copii din Iaşi.