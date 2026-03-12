După aproape două săptămâni sub bombe, regimul iranian nu este, deocamdată, în pericol de prăbușire, susțin serviciile secrete americane

Serviciile de informații ale Statelor Unite consideră că regimul din Iran nu se confruntă, pe termen scurt, cu riscul de a se prăbuși, în pofida a aproape două săptămâni de bombardamente continue lansate de Statele Unite și Israel. Informația este citată de agenția Reuters, care invocă surse familiarizate cu rapoartele de evaluare.

Potrivit mai multor analize ale comunității de informații americane, concluzia este una „coerentă”: conducerea iraniană nu se află în prezent sub amenințarea colapsului și continuă să mențină controlul asupra populației. Cel mai recent raport a fost prezentat în ultimele zile.

Evaluările subliniază, de asemenea, gradul ridicat de coeziune în rândul clerului iranian, chiar și după asasinarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie — în prima zi a loviturilor americano-israeliene.

În discuții private, oficiali israelieni ar fi admis la rândul lor că nu există certitudinea că actualul conflict va duce la căderea regimului de la Teheran.

Totuși, sursele citate avertizează că situația rămâne volatilă, iar evoluțiile interne din Iran se pot modifica rapid.

De la începutul conflictului, Statele Unite și Israelul au vizat o serie de obiective iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, instalații nucleare și membri ai conducerii de vârf. Administrația președintelui american Donald Trump a invocat mai multe motive pentru lansarea operațiunii. În discursul inițial, Trump i-a îndemnat pe iranieni „să preia puterea”, însă consilierii săi apropiați au respins ulterior ideea că obiectivul principal al intervenției ar fi răsturnarea regimului.

În urma atacurilor, pe lângă Ali Khamenei, au fost uciși zeci de oficiali de rang înalt și unii dintre cei mai importanți comandanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Cu toate acestea, potrivit serviciilor de informații americane, această structură militară, împreună cu liderii interimari care au preluat conducerea după moartea lui Khamenei, continuă să controleze situația din țară.

La începutul acestei săptămâni, Adunarea Experților din Iran — un organism format din clerici șiiți de rang înalt — l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, drept nou conducător suprem al republicii islamice.

Israelul nu ar intenționa să permită supraviețuirea vreunor structuri ale fostei conduceri iraniene

În același timp, potrivit unei surse Reuters, Israelul nu ar intenționa să permită supraviețuirea vreunor structuri ale fostei conduceri iraniene.

Rămâne neclar în ce mod actuala campanie militară a Statelor Unite și Israelului ar putea duce la răsturnarea regimului de la Teheran. Analiștii afirmă că un astfel de rezultat ar necesita, cel mai probabil, o operațiune terestră, care să permită populației iraniene să protesteze în siguranță pe străzi. Presa a relatat anterior că administrația Trump nu a exclus complet posibilitatea trimiterii de trupe americane în Iran.

Săptămâna trecută, Reuters a informat că miliții kurde iraniene, bazate în Irak, ar fi discutat cu oficiali americani despre posibilitatea lansării unor atacuri împotriva forțelor de securitate iraniene în vestul țării. Un astfel de scenariu ar putea pune presiune asupra aparatului de securitate al regimului și ar putea crea condiții pentru o revoltă internă.

Cu toate acestea, evaluările serviciilor de informații americane ridică semne de întrebare privind capacitatea acestor grupări kurde de a susține o confruntare prelungită cu forțele iraniene. Potrivit rapoartelor, ele nu dispun nici de suficientă putere de foc, nici de efectivele necesare. Reprezentanți ai acestor grupuri au solicitat oficialilor de la Washington și membrilor Congresului american furnizarea de arme și vehicule blindate.

Totuși, pe 7 martie, președintele Donald Trump a declarat că a exclus posibilitatea unei incursiuni a grupărilor kurde în Iran.

În contextul presiunilor politice în creștere generate de scumpirea rapidă a petrolului, Trump a afirmat că intenționează să pună capăt „în curând” celei mai ample operațiuni militare americane de după 2003. Analiștii avertizează însă că identificarea unei ieșiri acceptabile din conflict ar putea fi dificilă atât timp cât liderii regimului iranian rămân la putere.