search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

După aproape două săptămâni sub bombe, regimul iranian nu este, deocamdată, în pericol de prăbușire, susțin serviciile secrete americane

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Serviciile de informații ale Statelor Unite consideră că regimul din Iran nu se confruntă, pe termen scurt, cu riscul de a se prăbuși, în pofida a aproape două săptămâni de bombardamente continue lansate de Statele Unite și Israel. Informația este citată de agenția Reuters, care invocă surse familiarizate cu rapoartele de evaluare.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/FOTO:X
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/FOTO:X

Potrivit mai multor analize ale comunității de informații americane, concluzia este una „coerentă”: conducerea iraniană nu se află în prezent sub amenințarea colapsului și continuă să mențină controlul asupra populației. Cel mai recent raport a fost prezentat în ultimele zile.

Evaluările subliniază, de asemenea, gradul ridicat de coeziune în rândul clerului iranian, chiar și după asasinarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie — în prima zi a loviturilor americano-israeliene.

În discuții private, oficiali israelieni ar fi admis la rândul lor că nu există certitudinea că actualul conflict va duce la căderea regimului de la Teheran.

Totuși, sursele citate avertizează că situația rămâne volatilă, iar evoluțiile interne din Iran se pot modifica rapid.

De la începutul conflictului, Statele Unite și Israelul au vizat o serie de obiective iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, instalații nucleare și membri ai conducerii de vârf. Administrația președintelui american Donald Trump a invocat mai multe motive pentru lansarea operațiunii. În discursul inițial, Trump i-a îndemnat pe iranieni „să preia puterea”, însă consilierii săi apropiați au respins ulterior ideea că obiectivul principal al intervenției ar fi răsturnarea regimului.

În urma atacurilor, pe lângă Ali Khamenei, au fost uciși zeci de oficiali de rang înalt și unii dintre cei mai importanți comandanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Cu toate acestea, potrivit serviciilor de informații americane, această structură militară, împreună cu liderii interimari care au preluat conducerea după moartea lui Khamenei, continuă să controleze situația din țară.

La începutul acestei săptămâni, Adunarea Experților din Iran — un organism format din clerici șiiți de rang înalt — l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, drept nou conducător suprem al republicii islamice.

Israelul nu ar intenționa să permită supraviețuirea vreunor structuri ale fostei conduceri iraniene

În același timp, potrivit unei surse Reuters, Israelul nu ar intenționa să permită supraviețuirea vreunor structuri ale fostei conduceri iraniene.

Rămâne neclar în ce mod actuala campanie militară a Statelor Unite și Israelului ar putea duce la răsturnarea regimului de la Teheran. Analiștii afirmă că un astfel de rezultat ar necesita, cel mai probabil, o operațiune terestră, care să permită populației iraniene să protesteze în siguranță pe străzi. Presa a relatat anterior că administrația Trump nu a exclus complet posibilitatea trimiterii de trupe americane în Iran.

Săptămâna trecută, Reuters a informat că miliții kurde iraniene, bazate în Irak, ar fi discutat cu oficiali americani despre posibilitatea lansării unor atacuri împotriva forțelor de securitate iraniene în vestul țării. Un astfel de scenariu ar putea pune presiune asupra aparatului de securitate al regimului și ar putea crea condiții pentru o revoltă internă.

Cu toate acestea, evaluările serviciilor de informații americane ridică semne de întrebare privind capacitatea acestor grupări kurde de a susține o confruntare prelungită cu forțele iraniene. Potrivit rapoartelor, ele nu dispun nici de suficientă putere de foc, nici de efectivele necesare. Reprezentanți ai acestor grupuri au solicitat oficialilor de la Washington și membrilor Congresului american furnizarea de arme și vehicule blindate.

Totuși, pe 7 martie, președintele Donald Trump a declarat că a exclus posibilitatea unei incursiuni a grupărilor kurde în Iran.

În contextul presiunilor politice în creștere generate de scumpirea rapidă a petrolului, Trump a afirmat că intenționează să pună capăt „în curând” celei mai ample operațiuni militare americane de după 2003. Analiștii avertizează însă că identificarea unei ieșiri acceptabile din conflict ar putea fi dificilă atât timp cât liderii regimului iranian rămân la putere.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
gandul.ro
image
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
mediafax.ro
image
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
observatornews.ro
image
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
cancan.ro
image
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce taxe plătesc românii care au două locuințe. Cât ajunge impozitul la stat
playtech.ro
image
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
Secretul pantofilor lui Donald Trump. Îi obligă pe subordonații și apropiații lui să poarte același model
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
”Produsele lui Meghan sunt dezgustătoare, vă încurajez să le evitați!” Vedeta dă de pământ cu Ducesa respinsă recent și de Netflix

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri