Deţinuţi de la Penitenciarul Aiud, scoși la deszăpezit

Mai mulți deţinuţi de la Penitenciarul Aiud au intervenit luni, alături de beneficiari de ajutor social şi angajaţi ai Primăriei Aiud, la deszăpezirea trotuarelor, parcărilor, podurilor şi zonelor pietonale din municipiu.

„Continuăm intervenţiile de deszăpezire ca urmare a ninsorilor din noaptea trecută şi din această dimineaţă. În prezent, acţionăm cu trei utilaje de deszăpezire dotate cu lamă şi sărăriţă, precum şi cu alte două utilaje care împrăştie material antiderapant. Pentru curăţarea trotuarelor, parcărilor, podurilor şi a zonelor pietonale, am mobilizat peste 60 de persoane aflate în teren - angajaţi ai SPAPL, beneficiari de ajutor social şi persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Aiud - care intervin simultan în mai multe zone ale oraşului", a anunţat Primăria Aiud pe Facebook.

Lucrările de deszăpezire se desfăşoară integral în regie proprie, cu sprijinul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local şi cu ajutor voluntar din partea Penitenciarului Aiud, precizează reprezentanţii administraţiei locale.

„În acest moment, căile principale de circulație sunt degajate, iar în perioada imediat următoare vom interveni pe străzile secundare și în satele aparținătoare municipiului Aiud. Nu sunt semnalate întreruperi de energie electrică, gaze naturale sau apă potabilă. Nu există drumuri blocate, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă”, a mai precizat municipalitatea.

Deszăpezirea în regie proprie și în Blaj

Şi în municipiul Blaj deszăpezirea se face tot în regie proprie, cu angajaţii Primăriei.

„Această soluţie ne permite să economisim peste un milion de lei anual, bani redirecţionaţi către cofinanţarea proiectelor pe fonduri europene derulate de Primăria Blaj", a explicat primarul Gheorghe Valentin Rotar într-o postare pe Facebook.

Lucrările de luni pentru deszăpezirea orașului au fost finalizate, însă intervențiile vor fi reluate în cursul nopții, după ora 02:00, „pentru a le permite angajaților Serviciului Public să se odihnească”.

„Sunt foarte mândru de munca lor! A fost o zi rodnică. Deși a nins continuu în ultimele 24 de ore, pe majoritatea arterelor principale s-a reușit aducerea drumului „la negru”, iar pe celelalte străzi se circulă în condiții de iarnă. Zăpada a fost transportată în afara orașului. Așa vom proceda și în continuare. În această noapte vom interveni pe străzile secundare, profitând de traficul redus, pentru a deszăpezi cât mai multe dintre ele. Astăzi am comandat încă patru camioane de sare de la Salina Dej. Prognoza anunță noi ninsori abundente și dorim să avem stocurile necesare”, a mai transmis edilul.

Judeţul Alba se află, până la ora 20.00, sub o avertizare meteorologică de Cod Galben ce vizează precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.