Un mort într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion

O persoană a murit și alte trei au fost rănite după un accident în lanț produs în Japonia, unde frunze de ceai au căzut dintr-un camion deschis și au ajuns pe carosabil, relatează presa locală.

Potrivit ziarului Mainichi Shimbun, care citează poliția locală, frunzele de ceai s-au împrăștiat pe o porțiune de aproximativ 500 de metri de drum, în prefectura Tochigi, din nord-estul Japoniei. Din cauza suprafeței alunecoase, mai mulți șoferi au pierdut controlul vehiculelor, iar duminică s-a produs o coliziune în lanț în care au fost implicate peste zece mașini, relatează Agerpres.

În urma accidentului, patru persoane au fost transportate la spital. Un bărbat în vârstă de 78 de ani a fost declarat decedat, potrivit aceleiași surse.

Victima a fost lovită după ce a ieșit din vehicul

Bărbatul conducea un vehicul utilitar de mici dimensiuni, care ar fi derapat și ar fi traversat mediana șoselei. După ce a ieșit din mașină, acesta a fost lovit de un camion care circula pe drum.

Camionul din care au căzut frunzele de ceai nu era acoperit, iar poliția investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul, potrivit relatărilor din presă. Contactată de AFP, poliția locală a refuzat să comenteze incidentul.