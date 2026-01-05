Doi români, reținuți după ce au fost surprinși cărând un seif furat pe o pârtie de schi în Austria

Doi cetățeni români au fost reținuți în Austria după ce au furat un seif dintr-un restaurant din Fieberbrunn, pe care l-au cărat apoi pe o pârtie de schi până la mașina cu care au încercat să fugă. Bărbații sunt acuzați și că au furat anterior uneltele folosite la spargere.

Incidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 3:30, scrie cotidianul austriac Kronen Zeitung.

Potrivit autorităților, seiful a fost smuls din locul în care era fixat, iar suspecții l-au transportat peste o pârtie de schi până la un autoturism. Martorii au observat întreaga acțiune și au alertat imediat poliția.

Autoturismul suspect a fost oprit la scurt timp de polițiștii din Saalfelden, pe teritoriul landului Salzburg. În vehicul se aflau doi cetățeni români, în vârstă de 47 și 50 de ani, care au fost reținuți.

Cei doi sunt suspectați nu doar de furtul seifului, ci și de sustragerea uneltelor folosite la spargere, anterior comiterii faptei, din zona Kitzbühel sau din regiunea Pinzgau.

Poliția din Fieberbrunn a anunțat că desfășoară verificări pentru identificarea altor posibile victime ale suspecților.