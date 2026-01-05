Președintele Columbiei răspunde dur amenințărilor lui Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a reacționat vehement după declarațiile și sancțiunile impuse de administrația Trump, afirmând că este dispus să „ia din nou armele” pentru a-și apăra țara, în contextul capturării lui Nicolas Maduro în urma unei operațiuni conduse de Delta Force.

Președintele columbian Gustavo Petro a declarat luni că va „lua armele” ca răspuns la amenințările lansate de președintele american Donald Trump, după operațiunea militară care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, relatează Euronews. Fost luptător de gherilă, Petro a fost ținta unor atacuri verbale dure din partea lui Trump în ultimele luni.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Bogota a scris: „Am jurat să nu mai ating o armă niciodată... dar pentru patria mea voi lua din nou armele”.

Atacuri verbale și sancțiuni din partea Washingtonului

În weekend, Donald Trump a declarat că Gustavo Petro ar trebui „să-și păzească fundul” și l-a descris pe președintele de stânga al Columbiei drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite”. Afirmațiile vin pe fondul unor tensiuni tot mai mari dintre cele două administrații, accentuate după revenirea lui Trump la Casa Albă în luna ianuarie.

Petro a făcut parte din gruparea de gherilă urbană M-19, care a fost dezarmată în urma acordului de pace din 1989. De atunci, liderul columbian a subliniat în repetate rânduri că a renunțat definitiv la lupta armată, însă actualul context geopolitic pare să fi reaprins un discurs extrem de dur.

Critici la adresa intervențiilor militare americane

Președintele Columbiei a condamnat desfășurarea militară a Statelor Unite în regiunea Caraibelor, o operațiune care a început cu atacuri asupra unor presupuse nave implicate în traficul de droguri, a continuat cu confiscarea unor petroliere venezuelene și a culminat cu raidul de sâmbătă asupra Caracasului, soldat cu capturarea lui Nicolas Maduro.

Donald Trump, al 47-lea președinte al SUA, l-a acuzat pe Petro de implicare în traficul de droguri, fără a prezenta dovezi, și a impus sancțiuni financiare împotriva acestuia și a familiei sale. Totodată, Washingtonul a exclus Columbia de pe lista țărilor certificate ca aliate în războiul SUA împotriva drogurilor.

„Veți ucide mulți copii”

Într-un mesaj amplu publicat pe X, Gustavo Petro și-a apărat politica antidrog, dar a avertizat asupra limitelor folosirii forței militare. „Dacă bombardezi chiar și unul dintre aceste grupuri fără informații suficiente, vei ucide mulți copii”, a scris președintele columbian.

În același timp, administrația Trump menține legături strânse cu opoziția de dreapta din Columbia, care speră să obțină victorii importante la alegerile legislative și prezidențiale programate pentru acest an, într-un climat politic intern tot mai tensionat.