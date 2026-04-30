Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Turcia construiește primul său portavion. Îl va depăși pe cel al Franței, considerat cel mai puternic din Marea Mediterană

Turcia lucrează intens la construirea primului portavion al țării, de 60.000 de tone și cu o lungime de 285 de metri. Astfel, va depăși portavionul francez Charles de Gaulle, care până acum a fost considerat cel mai puternic din Mediterană.

Anunțul a fost făcut săptămâna trecută de către comandantul Forțelor Navale ale Turciei, amiralul Ercument Tatlioglu, scrie Middle East Eye.

Viitorul portavion va putea găzdui 60 de aeronave și va folosi un sistem de decolare scurtă.

Turcii văd progresul rapid al proiectului, lansat abia în august 2025 în prezența președintelui Recep Tayyip Erdogan, ca un semn că Turcia este hotărâtă să își consolideze arsenalul pentru a-și crea capacități de descurajare față de alți actori statali.

Construirea unui portavion nu este o idee nouă în Turcia. Originile sale datează din anii 1990.

Yanki Bagcioglu, fost amiral în marina turcă, a spus că un concept pentru operațiuni pe mare a fost dezvoltat în 1993, incluzând portavioane ușoare, nave amfibii și proiecție de putere transatlantică.

El a declarat că proiectul a prins contur în jurul anului 2017, ca răspuns la un studiu privind viitorul forțelor navale. „Nevoia unui portavion a devenit evidentă”, a spus el.

Turcia a fost exclusă din programul F-35 și caută alternative, mizând pe drone precum Kizilelma și Bayraktar TB3, alături de avioanele Hurjet și Kaan.

Fostul ambasador turc Alper Coșkun afirmă că proiectul portavionului reflectă poziția solidă a Turciei în arhitectura de securitate europeană și capacitățile industriei sale de apărare.

„În acest sens, va crește puterea de negociere a Turciei. Dar aceste lucruri vin cu un cost”, a spus el. „Ar putea, de asemenea, alimenta tensiunile în regiune și genera noi percepții de amenințare.”

Coşkun consideră că aceste percepții trebuie gestionate pentru a evita escaladări.

Capacitatea navală a Israelului este limitată, iar conflictele recente au arătat vulnerabilitatea navelor mari la drone și rachete, inclusiv incidente precum cel al unui avion de pe portavionul USS Harry S. Truman.

Portavionul turc va fi echipat cu sisteme de apărare moderne, inclusiv sisteme de lansare verticală și sisteme de armament de proximitate.

Contraamiralul Recep Erdinc Yetkin a declarat că proiectul avansează rapid, rampa de zbor fiind deja construită și urmând să fie testată.

Nava este construită simultan în mai multe șantiere și ar putea deveni complet operațională până în 2030.

