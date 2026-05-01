Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
O treime dintre angajaţii români vor să demisioneze: „Sunt obosiți după trei ani în care au dat mai mult decât au primit”

Moralul angajaților români este la pământ după trei ani în care au încercat să țină pasul cu sarcinile multiple primite la job, fără să fie recompensați pe măsură, în condițiile în care inflația a erodat creșterile salariale, scăzând semnificativ puterea de cumpărare.

Un bărbat își cară lucrurile într-o cutie după ce și-a dat demisia
Angajații români se plâng de multiplele sarcini de la serviciu. Foto Shutterstock

„Volumul de muncă a crescut constant, echipele au devenit mai mici, iar moralul colectiv a atins cel mai scăzut nivel din cei trei ani de monitorizare. Într-un astfel de context, nu e surprinzător că intenția de schimbare a locului de muncă a crescut și ea: 1 din 3 angajați spun acum că e foarte probabil să plece în următoarele șase luni”, se arată în studiul „Employee Sentiment România 2026”, realizat de MKOR.

Potrivit acestuia, moralul angajaților români este la cel mai mic nivel din ultimii ani, pentru că anul trecut a venit cu mai multe sarcini la serviciu din cauza optimizării cheltuielilor de personal, ceea ce a adus pachete salariale mai slabe și echipe mai mici.

Moralul scăzut nu costă nimic, până costă totul. Datele din 2026 arată că angajații români nu mai sunt dezamăgiți de un an dificil. Sunt obosiți de trei ani în care au dat mai mult decât au primit. La un moment dat, oboseala devine decizie”, subliniază autorii studiului.

Datele indică o ruptură tot mai clară între așteptările angajaților și ceea ce oferă companiile. Majorările salariale din ultimul an au fost, în multe cazuri, sub nivelul perceput ca necesar pentru a compensa scumpirile, ceea ce a dus la o scădere reală a veniturilor. Chiar și acolo unde salariile au crescut nominal, angajații simt că își permit mai puțin decât înainte, din cauza inflației care le erodează veniturile, influențând dramatic deciziile de carieră.

O treime dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă

În acest context, intenția de schimbare a locului de muncă rămâne ridicată, dar nu se transformă automat în mobilitate.

Potrivit studiului, intenția de schimbare a locului de muncă a crescut constant în cei trei ani de monitorizare. În 2023, 23% dintre angajați declarau că e probabil sau foarte probabil să plece în următoarele șase luni. În 2025, această proporție a ajuns la 29%, ceea ce înseamnă că 1 din 3 angajați din România se află, în acest moment, pe picior de plecare.

Scorul mediu de probabilitate a schimbării, măsurat pe o scală de la 0 la 10, a urcat de la 3,3 în 2023 la 3,9 în 2025. O mișcare aparent mică în cifre absolute, dar relevantă ca direcție: tendința e liniară, fără niciun semn de stabilizare.

Profilul angajatului care vrea să-și schimbe locul de muncă: bărbat de aproximativ 40 de ani, din mediu urban, cu funcție de execuție și studii superioare, cu un venit mic de cel mult 4.000 de lei și cu percepția faptului că salariul a scăzut față de 2024 din cauza scăderii puterii de cumpărare.

„Ceea ce e important de remarcat este că decizia de plecare nu e motivată exclusiv de bani, chiar dacă salariul rămâne factorul dominant: 78% dintre angajații care iau în calcul o schimbare profesională menționează un venit mai mare ca principal motiv”, se arată în studiu.

Românii nu mai fac faţă scumpirilor. La ce renunţă pentru a-şi putea plăti facturile

Pentru acești angajați, motivația depășește sfera financiară, fiind dublată de o dorință de predictibilitate și evoluție profesională.

Mulți angajați se tem să facă pasul decisiv

O parte semnificativă dintre angajați analizează opțiuni, aplică sau se uită la piață, însă ezită să facă pasul final. Motivul nu este lipsa nemulțumirii, ci riscul perceput. Într-o economie în care incertitudinea persistă, schimbarea jobului nu mai este văzută ca un upgrade sigur, ci ca un pariu.

Apare astfel un paradox: oamenii vor mai mult, dar rămân pe loc. Aproximativ jumătate dintre angajați aleg să rămână în companiile actuale, nu pentru că sunt mulțumiți, ci pentru că nu văd o alternativă suficient de clară și sigură. Profilul angajatului „stabil” este relevant: venituri medii, experiență, un grad relativ de confort și, mai ales, absența unei deteriorări evidente a mediului de lucru. Nu este loialitate, ci calcul economic.

Studiul subliniază că diferența dintre cei care pleacă și cei care rămân nu este dată de nivelul salariului în sine, ci de dinamica acestuia raportată la costul vieții. Atunci când veniturile stagnează sau cresc sub inflație, presiunea crește rapid. Când situația este percepută ca stabilă, chiar și la un nivel mediocru, angajații amână decizia de plecare.

„Repară moralul angajaților prin manageri, nu prin team building”

Pentru companii, mesajul este incomod. Strategiile clasice de retenție, bazate pe ajustări salariale moderate și beneficii punctuale, nu mai sunt suficiente într-un context în care inflația „mănâncă” rapid orice creștere. În același timp, capacitatea firmelor de a majora agresiv salariile este limitată de propriile costuri, ceea ce le împinge într-o zonă de compromis: încearcă să păstreze angajații fără să poată acoperi integral pierderea de putere de cumpărare.

Piața muncii ajunge astfel într-un echilibru fragil. Angajații resimt presiunea financiară și devin mai sensibili la orice semnal negativ, iar companiile operează cu marje din ce în ce mai strânse. În lipsa unor ajustări reale ale veniturilor sau a unei scăderi consistente a inflației, tensiunea acumulată nu dispare, ci se conservă.

România are printre cele mai mici salarii medii din Europa. Țările de pe bătrânul continent unde oamenii câștigă cele mai mari venituri

Trei ani de date consecutive spun același lucru, tot mai apăsat: angajații români lucrează mai mult, în echipe mai mici, cu pachete percepute ca insuficiente și într-un climat colectiv tot mai fragil. Organizațiile care tratează aceste semnale ca pe o fază tranzitorie riscă să descopere că, până când vor reacționa, cei mai valoroși oameni vor fi plecat deja.

Patru direcții pentru politica HR în 2026:

Regândește propunerea de valoare. Nu prin investiții mari, ci prin onestitate față de ce oferă concret: financiar, beneficii, siguranță, perspective de creștere. Angajații cu risc ridicat nu cer mai mult, vor să înțeleagă ce beneficii concrete există și încotro se îndreaptă cariera lor.

Comunică explicit ce înseamnă creșterea profesională. Nu în termeni vagi, ci cu criterii și exemple concrete. Poate face diferența între un angajat care rămâne și unul care începe să caute în altă parte.

Repară moralul prin manageri, nu prin team building. Indicatorul cu cea mai accentuată deteriorare din 2025 se repară prin manageri care dau feedback orientat spre soluții, recunosc contribuțiile individuale și gestionează schimbarea transparent.

Introdu pulse surveys periodice. Organizațiile care nu monitorizează regulat starea internă lucrează pe presupuneri. Instrumentele periodice de măsurare oferă semnale timpurii, înainte ca intenția de plecare să devină decizie.

Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
Nemulțumiri în Opoziție înainte de votul moțiunii de cenzură PSD-AUR. Cine sunt aleșii care ar putea răsturna rezultatul
stirileprotv.ro
image
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
fanatik.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
"Cutremur" în Europa: 133 de meciuri ar putea fi rejucate, după o greșeală descoperită în etapa 27
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
O femeie care își renova casa a fost amendată cu 230.000 € pentru că praful de la lucrări i-a împiedicat pe vecini să întindă rufele
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
EXCLUSIV. Renaşte industria distrusă de privatizările eşuate. Românii se întorc din Spania ca să lucreze aici
observatornews.ro
image
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
cancan.ro
image
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat, explicată. Regula de 85%: cine este afectat și care sunt excepțiile în 2026
playtech.ro
image
Ipostază incendiară pentru fosta iubită a unui celebru sportiv. A pozat aproape goală și toți au luat-o razna
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
Imagini "horror" la Voluntari! Și-au pus cu toții mâinile în cap când au văzut ce a pățit
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Surpriză! Bolojan ar putea înfiinţa o nouă formaţiune politică după moţiune
romaniatv.net
image
Anunțul zilei privind plata pensiilor și salariilor! Ce se întâmplă cu mica recalculare a pensiilor potrivit noului ministru al Muncii
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
click.ro
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vizită la Mihaela Rădulescu. Cum arată vila din Monaco în care locuiește vedeta
click.ro
image
Câți lei costă 4 mici și o bere în localul lui Garcea din Centrul Vechi? Sfatul nutriționiștilor, de 1 Mai: „Nu înfulecați pe nerăsuflate!”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
Click!

image
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi

OK! Magazine

image
Prințesa Martha Bibescu, superba româncă care i-a tulburat pe cei mai puternici bărbați din Europa. Amanți de soi și-o singură mare iubire

Click! Pentru femei

image
Tragedie la Hollywood. Fiica adoptivă a actorului din serialul „Columbo” s-a sinucis!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață