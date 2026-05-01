Andrei Rațiu a făcut un pas mare spre finala Conference League. Rayo Vallecano rescrie istoria clubului

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist joi seară și a jucat foarte bine, primind una dintre cele mai mari note de pe teren, 7,4, potrivit Flashscore, în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0, din semifinalele Conference League. Returul Strasbourg - Rayo Vallecano este joia viitoare, pe 7 mai, de la ora 22:00.

După o primă repriză în care tabela a rămas nemodificată, în cele din urmă gazdele au deschis scorul în minutul 54, prin atacantul brazilian Alemao.

Rayo Vallecano a cerut un penalty în minutul 80, când Jorge de Frutos l-a acuzat pe portarul Mike Penders că l-a lovit în mod intenționat în momentul când încerca să îl incomodeze la degajare.

Rayo Vallecano este pe cale să scrie istorie. Este în fața primei finale europene. Calificarea în finala UEFA Conference League ar fi, probabil, cea mai mare realizare din istoria echipei înființate în 1924.

De partea cealaltă, Strasbourg a jucat o finală europeană în 1995, Cupa Intertoto, deși UECL este o competiție mai importantă decât cea desființată de UEFA în 2009.

Sezonul trecut, Radu Drăgușin a câștigat Cupa UEFA cu Tottenham.

În cealaltă semifinală, Șahtior Donețk - Crystal Palace 1-3. În Liga Europa, tot joi seară, s-au înregistrat rezultatele: Nottingham Forest - Aston Villa 1-0 și SC Braga - Freiburg 2-1.

Cifrele lui Andrei Rațiu în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg

60 de atingeri a mingii

1/1 driblinguri reușite

trei atingeri în careul advers

26/32 pase reușite

0/5 centrări reușite

un fault suferit

zero faulturi comise

7/12 dueluri câștigate

cinci deposedări

două intercepții

o respingere

trei recuperări