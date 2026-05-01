Iranul amenință SUA cu „lovituri dureroase” dacă atacurile continuă. Tensiuni uriașe în Golf

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite escaladează din nou, după ce oficiali de la Teheran au avertizat că vor răspunde „cu lovituri îndelungate și dureroase” în cazul reluării atacurilor americane, inclusiv împotriva bazelor militare și navelor SUA din regiune.

Declarațiile vin pe fondul unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă de aproximativ două luni, afectând circa 20% din transporturile globale de petrol și gaze. Blocajul a dus la creșterea prețurilor internaționale la energie și a amplificat temerile privind o posibilă recesiune globală.

Între timp, la Washington, Casa Albă susține că războiul cu Iranul s-ar fi încheiat deja, invocând armistițiul intrat în vigoare la începutul lunii aprilie. Această interpretare ar permite administrației americane să evite solicitarea aprobării Congresului pentru continuarea acțiunilor militare.

Poziția a fost reiterată și de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei audieri în Senat, unde a afirmat că armistițiul a „pus practic pe pauză conflictul”.

Oficialii de la Washington susțin că nu ar mai fi necesară autorizarea legislativă pentru intervenții militare de durată, potrivit Associated Press.

Un oficial de rang înalt din administrație, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că „ostilitățile care au început pe 28 februarie au încetat”, precizând că nu au mai existat schimburi directe de focuri între SUA și Iran de la armistițiul început pe 7 aprilie.

Totuși, situația rămâne tensionată în teren. Iranul își păstrează controlul asupra Strâmtorii Hormuz, iar forțele navale americane continuă să fie prezente în zonă, în contextul blocadei asupra exporturilor de petrol iranian.