Rezultate LOTO, joi, 30 aprilie. Report de 3,73 milioane de euro la 6/49

Joi, 30 aprilie, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după ce la extragerile de duminică, 26 aprilie, Loteria Română a acordat peste 27.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Numerele câştigătoare

Loto 6/49: 30, 17, 23, 32, 42, 48

Noroc: 1 9 7 4 7 3 4

Joker: 30, 39, 41, 1, 19 + 9

Noroc Plus: 4 0 8 4 6 3

Loto 5/40: 29, 24, 2, 15, 36, 13

Super Noroc: 2 0 9 6 1 4

* La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 19,03 milioane de lei (echivalentul a peste 3,73 milioane de euro), fiind unul dintre cele mai atractive premii ale zilei.

* La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,89 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro).

* La Joker, reportul la categoria I depășește 591.900 de lei (peste 116.200 de euro). De asemenea, la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 84.700 de lei, iar la categoria a III-a de peste 46.700 de lei.

* La Noroc Plus, reportul la categoria a II-a este de peste 21.300 de lei.

* La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 974.600 de lei (peste 191.300 de euro), iar la categoria a II-a depășește 221.300 de lei (peste 43.400 de euro).

* La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report de peste 170.700 de lei (peste 33.500 de euro).

Vă reamintim că la tragerea Noroc Plus de duminică, 26 aprilie, premiul de categoria I, în valoare de 325.505,76 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Brăila.