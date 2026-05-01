FIFA risipește îndoiala: naționala Iranului va fi la Campionatul Mondial. Un incident diplomatic alimentează tensiunile

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat, din nou, că prezența Iranului printre cele 48 de participante la turneul final care începe pe 11 iunie este certă, spulberând visul Italiei de a fi la Campionatul Mondial de fotbal.

Președintele FIFA a spus acest lucru în timpul discursului său de la Congresul Cupei Mondiale FIFA, care a început ieri la Vancouver, Canada. „Pentru început, vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa la Cupa Mondială din 2026”, a spus Infantino.

„Trebuie să unim oamenii; este responsabilitatea mea și a noastră. Fotbalul și FIFA unesc lumea. Trebuie să fim pozitivi, zâmbitori și fericiți: există suficiente probleme în lume, destui oameni care încearcă să divizeze. Dacă nimeni nu încearcă să unească oamenii, ce se va întâmpla cu lumea noastră? Avem această oportunitate. Împreună, suntem de neînvins”, a adăugat acesta.

Șeful Federației Internaționale a încercat astfel să risipească orice îndoieli, chiar dacă, la începutul ostilităților, chiar guvernul iranian a ridicat posibilitatea boicotării Cupei Mondiale. „Ei bine, dacă Gianni a spus-o, sunt de acord cu asta”, a spus Donald Trump, răspunzând la o întrebare despre comentariile lui Infantino, cu care liderul american menține legături strânse. Șeful SUA a primit Premiul FIFA pentru Pace de la președintele FIFA, la tragerea la sorți oficială a grupelor Cupei Mondiale FIFA 2026.

Iranieni, întorși de pe aeroport

Între timp, un incident diplomatic a pus pe jar FIFA. Președintelui Federației Iraniene de Fotbal i s-a interzis intrarea în Canada pentru a participa la Congres. Mehdi Taj a declarat că el, împreună cu secretarul general Hedayat Mombeni și adjunctul său Hamed Momeni, au fost întorși din drum de pe Aeroportul Toronto Pearson, în ciuda faptului că aveau vize valabile, denunțând „comportamentul inacceptabil” al oficialilor de imigrare.

Din partea canadiană, versiunea este că delegații iranieni au fost trimiși înapoi în Turcia pentru presupuse legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, care se află pe lista organizațiilor teroriste din 2024.

Ministrul de Externe Anita Anand a încercat să tempereze lucrurile: „Nu este responsabilitatea mea directă, dar, din câte am înțeles, permisul a fost revocat. A fost ceva neintenționat. Îl voi lăsa pe ministrul Imigrației să clarifice lucrurile”.

Potrivit agenției de știri Tasnim, oficiali FIFA au contactat delegația iraniană pentru a-și exprima regretul față de incident, asigurându-i că vor aranja o întâlnire cu Infantino.