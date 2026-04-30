Horoscop vineri, 1 mai. Taurii au surprize neplăcute pe plan financiar, Leii își extind cercul de contacte

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 1 mai.

Berbec

Iubire - Știți care relații trebuie păstrate și oamenii care nu au făcut dovada loialității. Fiți diplomat în afirmații.

Sănătate - Programați-vă din timp la un control stomatologic dacă o puteți face online. Deși e zi liberă, online-ul e neobosit.

Bani - Sunteți atrași de obiecte cu istorie și acum le descoperiți pe cele adecvate casei voastre.

Taur

Iubire - Rămâneți cu picioarele pe pământ. Gesturile grandioase vă impresionează, dar pot exista interese secundare.

Sănătate - Unele efecte sunt întârziate și vă descurajați referitor la tratamentele urmate.

Bani - Primiți bani dar nu suma așteptată. Sau sunteți anunțați de anularea unor proiecte.

Gemeni

Iubire - Vă bucuraţi de admiratori, aveţi persoane care vă ascultă sfaturile, dar asta vă aduce şi responsabilitatea gesturilor.

Sănătate - Curajul poate fi o armă cu două tăişuri. Fiţi cumpătat şi asumaţi-vă riscuri pe măsura pregătirii fizice.

Bani - Rămâneţi concentrat şi nu lăsaţi partenerul sau pe cineva din exterior să vă submineze realizările.

Rac

Iubire - Un adevăr mai dur poate fi spus doar cuiva care înţelege lecţia şi vrea să folosească critica constructiv.

Sănătate - Aveţi prea puţine ore pentru a vă utiliza toată energia. Nu faceţi lucrurile de mântuială din grabă.

Bani - Puteţi fi copleşit de numărul mare de detalii rămase neverificate. Faceţi din rutină ceva plăcut.

Leu

Iubire - Participarea la un cocktail între familii devine întâlnire de afaceri. Nu sunteți liniștit și nu vă puteți abține să nu discutați afaceri.

Sănătate - Impulsivitatea vă poate face agresiv fizic. Mergeți la o oră de karate sau la activități unde să vă descărcați.

Bani - Adunați cărți de vizită pentru clienți potențiali. Vă faceți lobby și e important să investiți în imaginea proprie.

Fecioară

Iubire - Extindeţi-vă preferinţele sau măcar arătaţi că sunteţi dispus să vă placă şi hobby-urile prietenilor.

Sănătate - Nu fiţi superficial. Dacă faceţi exerciţii doar pentru a bifa activitatea, sunteţi cel ieşit în pierdere.

Bani - Surprizele creează un efect plăcut. Ieșitul la o cafea pe care să o achitați voi colegilor, vă îmbunătăteşte semnificativ ziua.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.