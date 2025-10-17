Alertă pe Aeroportul din Chișinău. Un bagaj suspect ar conține o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați

Momente de panică, vineri dimineață, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, care anunță că a intervenit de urgență pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din terminal.

Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului se află subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, se arată în comunicatul instituției, citat de Ziarul de Gardă.

Autoritățile au suspendat procedurile de înregistrare, iar zborurile programate ar putea suferi modificări.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, a transmis Poliția de Frontieră.

Echipele și structurile specializate ale MAI se află la fața locului pentru a verifica natura bagajului suspect și pentru a asigura perimetrul de siguranță.