Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Grecia îl extrădează =pe oligarhul Vladimir Plahotniuc cu trei zile înainte de alegerile din Republica Moldova

Publicat:

Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc pentru ca acesta să înfrunte în justiţie acuzaţiile legate de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, a declarat miercuri o sursă juridică.

Vladimir Plahotniuc FOTO: Adevărul (arhivă)
Vladimir Plahotniuc FOTO: Adevărul (arhivă)

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în R. Moldova ca "furtul secolului", dar ministrul justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri, scrie Agerpres.

"Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să îl aducă acasă cu cătuşe", a declarat, pe 17 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe "calomnie şi ură politică".

Se aşteaptă ca Vladimir Plahotniuc să părăsească Grecia în dimineaţa zilei de 25 septembrie, a declarat sursa.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Guvernul de la Chişinău nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul R. Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Potrivit poliţiei elene, Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat la aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

Republica Moldova

