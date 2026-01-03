Marius Șumudică semnează! Tehnicianul român, contactat de urgență pentru a redresa formația. Negocierile sunt în toi

Decizia a venit după ce oficialii clubului au hotărât să îl înlocuiască pe portughezul Paulo Sergio, ca urmare a rezultatelor dezamăgitoare din prima parte a campionatului.

Echipa Al-Akhdoud va avea un nou antrenor până la finalul sezonului. Românul Marius Șumudică va prelua conducerea tehnică în încercarea de a opri seria slabă de rezultate.

Decizia clubului vine după înlocuirea portughezului Paulo Sergio, ca urmare a evoluțiilor dezamăgitoare din prima parte a campionatului. În prezent, Al-Akhdoud se află pe penultimul loc în clasament, cu foarte puține puncte, după mai multe înfrângeri și remize care au complicat situația grupării.

Sezonul curent a adus probleme atât la nivel tactic, cât și în ceea ce privește rezultatele

Echipa a intrat rapid în zona periculoasă a clasamentului, fiind amenințată cu retrogradarea. Schimbarea de antrenor este privită ca o șansă de a oferi un suflu nou și de a revigora moralul jucătorilor.

Cu experiența acumulată la numeroase cluburi din Europa și Orientul Mijlociu, Șumudică va începe pregătirile echipei începând de duminică. Obiectivul principal este să readucă formația pe drumul victoriilor și să evite retrogradarea până la finalul sezonului.