Dan Motreanu: România a beneficiat net de 71 de miliarde de euro de la UE de la aderare și va primi 60,2 miliarde de euro în perioada 2028–2034

Dan Motreanu: România a beneficiat net de 71 de miliarde de euro de la UE de la aderare și va primi 60,2 miliarde de euro în perioada 2028–20340
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a declarat, sâmbătă, că de la intrarea României în Uniunea Europeană și până în prezent, țara noastră a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 de miliarde de euro, rezultând un beneficiu net de 71 de miliarde de euro.
„Apartenența României la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună. De la aderare și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro și a contribuit cu 35 miliarde, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro”, a scris Motreanu pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028–2034 prevede alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România, din care:
- 54,6 miliarde de euro pentru alocarea generală,
- 1 miliard pentru migrație, securitate și afaceri interne,
- 4,6 miliarde pentru Fondul Social și Fondul pentru Climă.
„În calitate de europarlamentar, am depus amendamente și am susținut proiectele importante pentru comunitățile și țara noastră, apărand interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am propus, pentru ca România să se poată dezvolta în continuare cu fondurile din Politica de Coeziune”, a adăugat Motreanu.
Fondurile europene sunt folosite pentru infrastructură (autostrăzi și drumuri), educație (școli, grădinițe, creșe), sănătate (spitale și aparatură modernă), utilități publice (canalizare, apă, gaze) și sprijin pentru IMM-uri.
De asemenea, agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin considerabil, iar fondurile UE susțin și proiecte care protejează tradițiile și moștenirea culturală a României. „Această susținere arată respectul UE față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre”, a mai transmis Dan Motreanu.