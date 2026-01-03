Dan Motreanu: România a beneficiat net de 71 de miliarde de euro de la UE de la aderare și va primi 60,2 miliarde de euro în perioada 2028–2034

Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a declarat, sâmbătă, că de la intrarea României în Uniunea Europeană și până în prezent, țara noastră a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 de miliarde de euro, rezultând un beneficiu net de 71 de miliarde de euro.

„Apartenența României la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună. De la aderare și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro și a contribuit cu 35 miliarde, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro”, a scris Motreanu pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028–2034 prevede alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România, din care:

54,6 miliarde de euro pentru alocarea generală,

1 miliard pentru migrație, securitate și afaceri interne,

4,6 miliarde pentru Fondul Social și Fondul pentru Climă.

„În calitate de europarlamentar, am depus amendamente și am susținut proiectele importante pentru comunitățile și țara noastră, apărand interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am propus, pentru ca România să se poată dezvolta în continuare cu fondurile din Politica de Coeziune”, a adăugat Motreanu.

Fondurile europene sunt folosite pentru infrastructură (autostrăzi și drumuri), educație (școli, grădinițe, creșe), sănătate (spitale și aparatură modernă), utilități publice (canalizare, apă, gaze) și sprijin pentru IMM-uri.

De asemenea, agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin considerabil, iar fondurile UE susțin și proiecte care protejează tradițiile și moștenirea culturală a României. „Această susținere arată respectul UE față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre”, a mai transmis Dan Motreanu.