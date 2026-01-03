Emiratele Arabe Unite, în topul mondial al investitorilor de stat: active de aproape 3.000 de miliarde de dolari. Cine conduce clasamentul

Emiratele Arabe Unite (EAU) se mențin în topul mondial al țărilor cu cei mai mari investitori de stat, administrând active în valoare de 2,93 trilioane de dolari, potrivit Raportului Anual 2026 al Global SWF. Aceasta poziționează țara pe locul patru, după Statele Unite, China și Japonia.

La nivel global, Statele Unite conduc clasamentul cu 13,2 trilioane de dolari, urmate de China (8,22 trilioane) și Japonia (3,84 trilioane). Categoria investitorilor de stat include fonduri suverane de investiții, fonduri publice de pensii și băncile centrale, potrivit khaleejtimes.com.

Cele mai importante instituții de stat din Emiratele Arabe Unite, în funcție de activele administrate, sunt Abu Dhabi Investment Authority, cu 1,18 trilioane de dolari, urmată de Investment Corporation of Dubai (429 miliarde), Mubadala (358 miliarde), ADQ (251 miliarde), Emirates Investment Authority (116 miliarde), Dubai Investment Fund (80 miliarde) și Dubai Holding (72 miliarde).

În octombrie 2024, Abu Dhabi a fost desemnat cel mai bogat oraș din lume în clasamentul First City Ranking realizat de Global SWF, devansând Oslo.

Capitala Emiratelor administra atunci 1,7 trilioane de dolari prin fondurile suverane cu sediul în oraș, ceea ce i-a adus titulatura de „Capitala capitalelor”.

Potrivit raportului, Emiratele au fost și pe locul cinci la nivel mondial în topul țărilor care au atras investiții din fonduri suverane în 2025, cu 9,9 miliarde de dolari, în creștere față de 7,9 miliarde în 2024. Principalul beneficiar la nivel global a fost Statele Unite, cu 131,8 miliarde de dolari, urmate de Marea Britanie (25,8 miliarde), Germania (18,8 miliarde) și Canada (17,7 miliarde).

La nivel global, investitorii de stat și-au continuat expansiunea în 2025, profitând de creșterea piețelor financiare și implicându-se în tranzacții de amploare, diversificate pe multiple sectoare și regiuni. Fondurile suverane de investiții au atins un prag istoric în decembrie 2025, depășind pentru prima dată 15 trilioane de dolari.

Împreună cu fondurile publice de pensii și băncile centrale, aceste instituții administrează în prezent aproximativ 60 de trilioane de dolari în active și rezerve, estimările Global SWF indicând că suma ar putea ajunge la aproape 80 de trilioane de dolari până în 2030.

Distribuția geografică a activelor deținute de investitorii de stat arată că peste o treime se află în Asia, 26% în America de Nord, 19% în Europa și 15% în regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord).