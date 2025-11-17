search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, supus unor tratamente inumane în Transnistria, a fost eliberat din închisoarea unde era încarcerat ilegal

Publicat:

Activistul civic Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în stânga Nistrului, a fost eliberat din închisoare după trei ani de detenție.

Vadim Pogorlețchi a fost eliberat FOTO: Facebook
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat FOTO: Facebook

Vadim Pogorlețchi s-a aflat din 2022 în detenție ilegală în regiunea transnistreană.

Potrivit organizației Promo-LEX, Pogorlețchi a fost supus unor tratamente inumane și degradante, nu a avut acces la servicii medicale și a fost privat de dreptul la corespondență.

Anterior, Promo-LEX a cerut autorităților de la Chișinău să ia măsuri pentru eliberarea lui Pogorlețchi. Totodată, OSCE a trimis multiple sesizări în adresa reprezentantului politic în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană de la Tiraspol, prin care a fost solicitată eliberarea neîntârziată și necondiționată a cetățeanului, scrie TV8 Moldova.

Vadim Pogorlețchi, cetățean al Republicii Moldova originar din Tiraspol, este cunoscut ca activist civic și apărător al drepturilor omului, fiind una dintre vocile critice față de structurile ilegale din regiunea transnistreană. De-a lungul anilor, el a luat poziție publică împotriva abuzurilor comise în stânga Nistrului și a semnalat în mod repetat încălcări ale drepturilor fundamentale în regiune.

Între anii 2000 și 2008, Pogorlețchi a fost administrator al unor publicații cu profil social-politic din regiunea transnistreană, remarcate pentru atitudinea critică față de administrația de facto de la Tiraspol. Potrivit apropiaților săi, reținerea și condamnarea sa sunt strâns legate de aceste luări de poziție.

Este pentru a doua oară când activistul este deținut ilegal. În perioada 2010–2015, el a fost încarcerat în penitenciarul nr. 1 din Tiraspol și în cel din satul Hlinaia. În 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză, confirmând că în timpul primei detenții i-au fost încălcate grav drepturile fundamentale.

Republica Moldova

