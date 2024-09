Disidentul Vladimir Kara-Murza promite să se întoarcă în Rusia, după ce a fost eliberat într-un schimb de prizonieri. „Am crezut că voi fi executat”

Un disident eliberat de Rusia în cel mai mare schimb de prizonieri de după Războiul Rece a promis că se va întoarce într-o zi în țară.

Vladimir Kara-Murza a declarat pentru BBC că, inițial, a crezut că este „dus să fie executat” atunci când ofițerii din închisoare au venit noaptea să-l ia din Siberia luna trecută.

Abia după ce a fost mutat la Moscova, dublul cetățean britanic și rus și-a dat seama că este unul dintre cei 24 de prizonieri care vor fi eliberați în cadrul schimbului - inclusiv un asasin plătit al Kremlinului, scrie bbc.com.

Dar, în primul interviu el a dezvăluit că intenționează să se întoarcă în Rusia.

„Când avionul nostru decola de pe aeroportul Vnukovo din Moscova, în drum spre Ankara, la 1 august, ofițerul FSB (Serviciul Federal rus de Securitate) care era escorta mea personală și stătea lângă mine s-a întors spre mine și mi-a spus: Uită-te pe fereastră, este ultima dată când îți vezi patria”, mi-a spus el.

„Iar eu i-am râs în față și i-am spus: Uite, omule, eu sunt istoric, nu doar gândesc, nu doar cred, știu că mă voi întoarce acasă, în Rusia, și asta se va întâmpla mult mai repede decât îți poți imagina”.

Kara-Murza, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost ținut în izolare într-o închisoare de înaltă securitate după ce a primit o sentință de 25 de ani în aprilie 2023 pentru înaltă trădare.

„Am crezut că voi fi executat”

Amintindu-și zilele dinaintea uriașului schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident, el a spus: „Dormeam și, dintr-o dată, ușile celulei mele s-au deschis brusc și un grup de ofițeri de penitenciare au dat buzna înăuntru. Am fost trezit, am văzut că era întuneric, am întrebat cât este ceasul, mi-au spus că 3 dimineața. Și mi-au spus să mă trezesc și să mă pregătesc în zece minute. Și în acel moment, am fost absolut sigur că am fost dus afară pentru a fi executat.Dar în loc de pădurea din apropiere, m-au dus la aeroport, încătușat cu un convoi al închisorii, m-au îmbarcat într-un avion și m-au dus la Moscova.”

Reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin american Paul Whelan au fost, de asemenea, eliberați de Rusia în cadrul schimbului.

În Occident, asasinul serviciilor de securitate ruse, Vadim Krasikov, a fost eliberat de Germania, împreună cu alte persoane acuzate în alte părți de activități de informații.

SUA, Norvegia, Polonia și Slovenia au participat, de asemenea, la ceea ce a fost cel mai mare schimb de la sfârșitul Războiului Rece dintre Occident și Rusia, acum mai bine de 30 de ani.

Vineri, Kara-Murza s-a întâlnit cu prim-ministrul Sir Keir Starmer și cu ministrul de externe David Lammy - și acum îndeamnă guvernele occidentale să sprijine mai puternic Ucraina.

El face presiuni pentru eliberarea a mii de alți prizonieri politici care sunt încă deținuți în închisorile lui Putin.