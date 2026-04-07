17 ani de la protestele violente împotriva regimului comunist din R. Moldova: ,,Construim abia acum democrația”

La 17 ani de la evenimentele violente de la Chișinău, primii oameni în stat au subliniat că statul construiește democrația pentru care au ieșit în stradă manifestanții în data de 7 aprilie 2009, odată cu primii pași spre aderarea la Uniunea Europeană.

Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a subliniat că o generație întreagă a avut curajul să spună „nu” fricii și „da” libertății, ieșind în stradă în data de 7 aprilie 2009.

,,După 17 ani, încă nu avem toate răspunsurile, iar dreptatea nu a fost făcută până la capăt. Ceea ce știm azi este că acea caracatiță mafiotă, care capturase atunci statul, s-a folosit de moment pentru a dăinui și jefui resursele țării și aproape că a întors țara din parcursul său european. Au trebuit încă 10 ani ca acea caracatiță plămădită în sânul regimului lui Voronin să fie eliminată”, a adăugat Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău.

Viitorul depinde de alegerile zilnice

Iar șeful Cabinetului de miniștri, Alexandru Munteanu, a afirmat că acea zi a schimbat direcția țării, lăsând o lecție importantă: „libertatea nu vine de la sine, ea se obține”.

,,Astăzi, datoria noastră este să ducem mai departe acel curaj, prin instituții corecte, prin respect pentru lege și printr-un parcurs ferm în familia europeană. Să nu permitem niciodată întoarcerea la frică, abuz sau autoritarism. Pentru că Republica Moldova este și va rămâne un stat al cetățenilor săi. Curajul de atunci ne obligă să nu slăbim niciodată în apărarea libertății! Iar statul, prin toate instituțiile sale, trebuie să rămână de partea oamenilor și să lucreze doar în folosul lor! Drumul nu a fost ușor și nu este încă încheiat. Dar fiecare pas înainte contează. De aceea, memoria zilei de 7 aprilie trebuie să ne unească, pentru că viitorul acestei țări depinde de alegerile pe care le facem în fiecare zi”, a detaliat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

O lecție pentru țara vecină

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat că în acea zi a avut loc un moment rușinos din istorie, statul agresându-și propriii cetățeni care au cerut respectarea votului.

,,A fost o confruntare între solidaritatea și curajul zecilor de mii de oameni ieșiți pașnic în stradă și abuzurile care au făcut victime, au lăsat în urmă sute de tineri umiliți și au provocat răni care încă dor. Iar această traumă nu se va putea vindeca atâta vreme cât justiția rămâne datoare cu adevărul și dreptatea pe care încă le așteaptă cei care au îndrăznit, acum 17 ani, să spere la un viitor mai bun. 7 aprilie rămâne o lecție despre cât de ușor pot fi încălcate drepturile fundamentale și despre importanța de a apăra libertatea. Prin pașii pe care am început să îi facem, în ultimii ani, spre Uniunea Europeană, noi construim abia acum democrația pe care au cerut-o manifestanții de atunci. Astfel onorăm dârzenia și sacrificiul celor care s-au ridicat și au avut de suferit, păstrând vii memoria și idealurile lor”, a conchis lidera de la Chișinău.

Decesul unui tânăr

În data de 7 aprilie 2009, mii de persoane, în mare parte tineri, au ieșit în stradă, fiind nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare care indicau victoria comuniștilor. Evenimentele au degenerat în violență, iar atât civili, cât și polițiști au fost răniți. Totodată, a fost înregistrat decesul tânărului Valeriu Boboc, bătut violent în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din inima Chișinăului. Dar adevărul despre abuzurile comise atunci rămâne încă necunoscut.

Potrivit unui raport al organizației Amnesty International Moldova, în timpul protestelor, oamenii legii au încătușat cel puțin 600 de persoane, multe dintre acestea fiind maltratate în incinta secțiilor de poliție. Procurorii au înregistrat, de asemenea, zeci de plângeri.