Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”

Doctorița care susținea că sarcinile concepute în perioada postului ar avea mai multe complicații pare să-şi fi schimbat opiniile, după ce Colegiul Medicilor a deschis o anchetă în urma declarațiilor sale controversate.

Cristina Buzgar, medic ginecolog în Iași, se află în centrul unei anchete disciplinare a Colegiului Medicilor, după ce a făcut afirmații controversate în mediul online, susținând că sarcinile concepute în perioada postului religios ar avea o rată mai mare de complicații sau probleme grave.

Declarațiile au fost postate pe rețelele sociale, unde medicul are o audiență semnificativă (aproximativ 150.000 de urmăritori doar pe TikTok), și au generat reacții puternice atât din partea publicului, cât și a specialiștilor.

În mesajul care a devenit viral înainte de a fi șters, medicul afirma că, pe baza experienței sale, ar fi observat o serie de probleme medicale asociate copiilor concepuţi în perioadele de post.

„După aproape 15 ani de experiență, pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să îmi pun numele în joc pentru ceea ce urmează să spun. Am observat statistic vorbind că în perioada posturilor sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluţie sau sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie boli, fie după ce se naşte copilul păţeşte ceva suspect, fie moare în pătuţ, acasă”, spunea ea în postarea pe care a şters-o ulterior.

Afirmațiile sale, lipsite de fundament științific demonstrat, au fost intens criticate nu doar de oameni simpli, ci şi de colegii săi medici, iar mai multe persoane au depus sesizări la Colegiul Medicilor.

Critici dure din partea specialiștilor

Reprezentanții comunității medicale au respins ferm ideea existenței unei legături între concepția în timpul postului și evoluția sarcinii, subliniind că astfel de concluzii nu pot fi trase din observații personale.

„Este o greşeală de exprimare masivă pentru un medic să facă afirmaţii medicale bazate pe nimic, pe care să le asocieze cu statistica, o ştiinţă de altfel. I-am scris! Răspunsul a fost mai rău, că 70 la sută dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva. Şi apoi, în comentariile dânsei, a mai zis una, că uitaţi «cine se simte vinovat e din cauză că ştie că a greşit»”, a declarat Ovidiu Covaci, fondatorul Grupului „Vaccinuri şi Vaccinare”, citat de Observator.

La rândul său, președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, dr. Elvira Brătilă, a explicat că medicina se bazează exclusiv pe studii statistice riguroase, nu pe percepții individuale.

„Noi, în momentul în care comunicăm cu pacientul, trebuie să comunicăm doar date medicale care au studii statistice în spate. În momentul în care faci un astfel de studiu statistic, îţi trebuie o cohortă foarte mare, o cohortă care trebuie să fie reprezentativă pentru populaţia pe care o studiezi. Toţi avem experienţe personale, asta nu înseamnă că trebuie să ne conducem în practica noastră doar pe experienţa personală”, a precizat aceasta.

Și medicul Cristian Maxim a reacționat public, criticând impactul mesajului asupra pacienților și mediului social.

„Doamna doctor a sărit calul"

Doamna doctor a recunoscut singură că nu există dovezi științifice care să valideze procentul alarmant pe care l-a avansat. Cu toate acestea, a continuat să transmită un mesaj care induce vinovăție și teamă părinților care concep în perioada postului religios.

Un medic are datoria de a comunica informații responsabile, bazate pe evidențe, nu pe impresii personale formulate procentual în spațiul public.

Declarațiile de acest tip pot crea anxietate inutilă și pot afecta deciziile intime ale cuplurilor, amestecând aspecte medicale cu cele religioase”, a scris acesta pe Facebook.

Ancheta Colegiului Medicilor

Cazul a ajuns în atenția Colegiului Medicilor, care a deschis o anchetă disciplinară, considerând că există indicii privind posibile încălcări ale codului deontologic.

„Considerăm că acele materiale au suficiente elemente care să ne conducă cu gândul că au fost încălcări semnificative ale unor articole din codul deontologic”, a declarat Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor din Iași, punctând că declarațiile publice ale medicilor pot influența direct deciziile pacienților și încrederea în sistemul medical.

Explicațiile medicului

După declanşarea scandalului, medicul ginecolog Cristina Buzgar a şters postarea şi a recunoscut, pe reţelele sociale, lipsa dovezilor științifice pentru opinia promovată.

„Sigur că nu vă pot da cifre statistici sau aşa... Nu am o justificare, nici eu nu sunt prea creştină practicantă de fel ca să spun că, da, e din cauză că pe posturile creştine se întâmplă asta. S-ar putea să fie doar o asociere falsă în capul meu”, a spus aceasta, încercând să justifice că astfel de opinii nu au fost exprimate în cabinetul medical și că țin de experiența sa personală, nu de practica profesională.

În funcție de concluziile anchetei, sancțiunile pot varia de la avertisment până la restricții privind exercitarea profesiei. Până în acest moment, medicul nu a oferit un punct de vedere oficial detaliat în cadrul procedurii disciplinare.