Video Noi imagini cu lucrările pe A7. Un nou lot va fi deschis în august: „Pentru copiii care vor ajunge la bunici în 60 de minute în loc de 4 ore”

Au apărut noi imagini cu lucrările la Lotul 3 Răcăciuni - Bacău (21,52 km), parte a secțiunii Focșani - Bacău din A7. Muncitorii companiei UMB au lucrat inclusiv de 1 mai.

Lotul 3 are ca antreprenor consorțiul format din Spedition UMB SRL, SA&PE Construct SRL și Tehnostrade SRL, desemnat în noiembrie 2022. Contractul a fost semnat în decembrie 2022, iar durata de execuție este de 30 de luni.

Lotul 3 face parte din tronsonul Focșani - Bacău al Autostrăzii A7. Lotul 1 Focșani - Domnești Târg (35,6 km) a fost deschis în decembrie 2025, potrivit 130km.

Lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni (38,78 km) a fost deschis parțial tot în decembrie 2025, fiind dată în circulație secțiunea Domnești Târg - Adjud (14,4 km).

Restul Lotului 2 și Lotul 3 ar urma să fie deschise în cursul acestui an.

În martie, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunțau că stadiul fizic al lucrărilor pe ultimul sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit deja 90%.

„La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a precizat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Autostrada Moldovei A7 este considerată un proiect strategic pentru dezvoltarea regiunii, însă întârzierile din execuție rămân una dintre principalele provocări pentru finalizarea integrală a acestui coridor rutier.

De asemenea, Cristian Pistol a anunțat vineri semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Pașcani - Suceava, respectiv 62 de noi kilometri de autostradă.

„Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Pașcani - Suceava. Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă Bucovina de Moldova şi de Muntenia. Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2.

Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construiește și această autostradă! Am ales 1 Mai, Ziua Muncii, pentru că este şi ziua celor care construiesc cu mâinile lor", a transmis Cristian Pistol, șeful CNAIR, pe pagina sa de Facebook.