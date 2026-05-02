Video „Țara bujorilor” din Dobrogea. Spectacol de un roșu aprins în „Munții de Granit”: cum ajungi în colțul de rai de la Enisala și Măcin

Zilele călduroase și însorite au adus în nordul Dobrogei unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale primăverii: înflorirea bujorilor sălbatici. Împrejurimile Cetății Enisala, Pădurea Babadag și Munții Măcinului se transformă într-un adevărat spectacol de culoare. Mii de vizitatori și pasionați de fotografie ajung în zonă pentru a surprinde acest tablou natural unic, care durează doar în jur de zece zile pe an.

Este sezonul bujorilor, iar împrejurimile Cetății Enisala, Pădurea Babadag și Munții Măcinului oferă un spectacol de culoare rar întâlnit. 

În apropierea celebrei Cetatea Enisala, singura fortăreaţă medievală rămasă în picioare de pe teritoriul Dobrogei, turiștii descoperă o zonă naturală spectaculoasă, cunoscută neoficial drept „țara bujorilor înfloriți”.

Poienile din pădure se umplu de bujori sălbatici, flori rare, protejate de lege, iar accesul se face pe drumuri de câmp, fără marcaje turistice clare.

Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu

Localnicii spun că zona este greu de identificat pentru cei care nu sunt familiarizați cu locurile, însă odată ajunși aici, vizitatorii sunt răsplătiți cu un peisaj spectaculos.

 Traseul pornește de la Cetatea Enisala, de unde se iese în drumul principal și se continuă la stânga, spre Jurilovca. După o scurtă porțiune, urmează un viraj la dreapta pe un drum de câmp, care duce spre pădurea unde apar, în toată splendoarea lor, câmpurile roșii de bujori sălbatici.

Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Imaginea 1/4: Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu
Bujorii din munții Măcinului Foto: C. Mazilu

Parcul Național Munții Măcinului atrage în această perioadă un număr mare de turiști.

Este una dintre cele mai vechi formațiuni muntoase din România, cu relief domol și trasee accesibile, unde bujorii de stepă înfloresc în poienițele dintre stâncile de granit.

Traseele din zona Greci sau Cozluk oferă priveliști spectaculoase, iar urcușul este răsplătit cu peisaje rare. Specialiștii atrag însă atenția că bujorii sunt specii protejate, iar ruperea lor este strict interzisă.

Dincolo de spectacolul natural, zona Enisala–Babadag–Măcin oferă și un important patrimoniu istoric și cultural.

Cetatea Enisala FOTO: C.Mazilu
Cetatea Enisala FOTO: C.Mazilu


De la mănăstiri și situri arheologice, până la fortificații medievale precum Cetatea Enisala, regiunea îmbină peisajele sălbatice cu urmele unor civilizații vechi de secole.

Floare-simbol și sărbătoare națională

În România, bujorul sălbatic este considerat simbol național și este sărbătorit pe 15 mai – „Ziua Bujorului”. Perioada de înflorire este scurt, aproximativ 10 zile, ceea ce face ca fenomenul să fie urmărit cu interes de iubitorii de natură.

„Simbol al prosperității și frumuseții naturale autentice, bujorul de pădure este diferit de celelalte specii prin floarea cu un singur rând de petale, de un roșu-purpuriu intens. Bujorul este considerat simbol al prosperității şi luxului şi apare în mitologia greacă. Numele latin al plantei «paeon» vine de la doctorul Paeon din mitologia greacă, tămăduitorul zeilor. În mitologia greacă se spune că într-o zi, acesta ar fi atras mânia unuia dintre zei şi, pentru a se feri de furia lui, s-a preschimbat într-o floare de bujor. Ştiinţific sau nu, bujorul îşi trage denumirea de la acest enigmatic personaj, care s-a folosit de instrumentul vindecător, o floare, pentru a scăpa cu viaţă”, au transmis reprezetanții Romsilva.

