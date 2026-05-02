Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine

Întreprinderea Semănătoarea din București ar urma să-și reia activitatea în acest an, însă fără reluarea producției de utilaje agricole. În prezent, compania este deținută de Oana Rădulea, soția omului de afaceri Ion Rădulea.

Oana Rădulea a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a producătorului de mașini și utilaje agricole Semănătoarea SA, a cărui activitate a fost suspendată în februarie 2016, cu scopul reluării activității începând cu data de 23 mai 2026, scrie Profit.ro.

Familia Rădulea deține 71,6% din acțiunile Semănătoarea, restul fiind acționari de tip listă, potrivit datelor furnizate de termene.ro.

Reprezentanții companiei spun că Adunarea Generală este convocată deoarece expiră suspendarea activității și trebuie îndeplinite formalitățile legale.

Nu se ia în calcul reluarea producției de utilaje agricole, iar direcția viitoare a firmei va fi decisă de acționari după AGEA, motiv pentru care, deocamdată, nu există o strategie clară.

Semănătoarea S.A. a fost înființată în 1949, prin naționalizarea întreprinderii FICHET, filială a companiei franceze Fichet-Bauche.

Între 1949 și 1988, compania a produs o gamă largă de utilaje agricole, inclusiv combine, iar după 1989 și-a extins portofoliul cu modele precum SEMA, Dropia și Gloria.

În 1990 avea aproximativ 7.500 de angajați și producea circa 3.500 de combine anual, iar în 2002 era lider pe piața românească, cu peste 60% cotă, concurând cu New Holland, John Deere, Claas și Case IH.

Declinul începe la sfârșitul anilor ’90, când în 1998, activitatea este oprită din cauza datoriilor, iar în 1999 compania intră în lichidare.

O ofertă importantă de preluare din partea New Holland Agriculture, de 50 de milioane de dolari, eșuează, iar societatea este ulterior preluată de MYO-O S.A., deținută de Ion Rădulea, care ajunge la circa 89% din acțiuni. În 2004 mai avea aproximativ 350 de angajați și producea în jur de 300 de combine pe an, iar ulterior pe terenul fostei fabrici a fost dezvoltat ansamblul Sema Parc.