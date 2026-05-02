„Arată apocaliptic”. Imaginile dezolante dintr-un mall uriaș din Moscova, oglinda efectelor economice generate de război

Un mall din Moscova a rămas aproape gol după invazia Rusiei în Ucraina, iar acest lucru este prezentat de jurnaliștii CNN ca un semn al problemelor economice: scăderea consumului, plecarea companiilor occidentale și reducerea puterii de cumpărare a populației.

Imensul centru comercial Goodzone mall s-a deschis în 2014, în sudul Moscovei, iar după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în 2022, pare să moară încet, cu puține magazine deschise și și mai puțini clienți, scrie CNN.

Acest lucru este cauzat și de exodul companiilor occidentale și sancțiunile fără precedent ale Occidentului.

Totuși, economia începe să arate semne de tensiune, cu PIB-ul contractându-se cu 1,8% în primele două luni din 2026. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut problema într-o ședință guvernamentală privind economia, la mijlocul lunii aprilie.

„Statisticile arată că, din păcate, creșterea economică a încetinit timp de două luni consecutive”, a spus Putin, cerând oficialilor să explice „de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici este în prezent sub așteptări”.

Liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennady Zyuganov, a criticat ulterior ceea ce a descris drept lipsa unor răspunsuri competente la întrebările lui Putin, numind situația „tristă și îngrijorătoare”.

Vorbind în Duma de Stat (parlamentul Rusiei) săptămâna trecută, Ziuganov a avertizat că țara ar putea ajunge la o revoluție de tip bolșevic dacă guvernul nu reușește să rezolve slăbirea economiei.

Deși nu l-a criticat direct pe Putin, așa cum se întâmplă adesea în cazul opoziției controlate de Kremlin, el a mustrat guvernul.

„V-am avertizat în repetate rânduri: pe această cale, economia va eșua inevitabil”, a spus Ziuganov.

„Goodzone arată aproape apocaliptic”, spune un angajat

Unul dintre angajații Goodzone a vorbit pentru CNN despre traficul tot mai redus de clienți.

Unul dintre ei este Ivan, casier la una dintre cele mai mari rețele de retail din Rusia, care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele complet sau locul de muncă. Acesta are două joburi și spune că nu-și poate permite să-l piardă pe unul în actualul context.

„Ei bine, în ceea ce privește situația economică, vă spune asta ceva despre starea țării?”, a spus Ivan, arătând spre ecranul casei de marcat.

Monitorul indică 13 tranzacții în acea zi, în total de 3.417 ruble (aproximativ 38 de euro). Este o după-amiază de joi, la sfârșitul lui aprilie, iar Ivan spune că în vremuri mai bune ar fi fost aproximativ 300 de tranzacții.

„(Goodzone) arată aproape apocaliptic”, a spus el. „Mallul este atât de mare încât te poți pierde și obosi mergând prin el. Pare construit pentru un flux uriaș de oameni, dar eu nu l-am văzut niciodată.”

Reprezentanții centrului comerical precizează că anumite zone sunt renovate și că sunt introduși noi operatori, însă reporterii nu au observat acest lucru.

Spațiile comerciale sunt oferite spre închiriere la prețuri extrem de mici, chiar și de 1 rublă (0.01 euro) pe metru pătrat. Multe magazine goale găzduiau anterior branduri occidentale care au plecat.

Două femei care lucrează într-un magazin de cadouri au spus că foarte puțini clienți mai intră.

„Practic folosim magazinul ca depozit”, a spus una dintre ele. Ea a adăugat că, după pandemia de COVID-19, multe companii s-au mutat online, dar afacerile și-au revenit, până la invazia din februarie 2022.

Rusia a crescut taxele după ce a consumat rezervele folosite pentru a susține economia prin cheltuieli militare. Modelul nu mai este sustenabil, iar problemele sunt accentuate de scăderea exporturilor de petrol. Autoritățile recunosc că situația economică s-a complicat și că măsurile fiscale afectează companiile, preciează publicația citată.

În ciuda dificultăților, averea miliardarilor ruși a crescut cu 11% anul trecut, potrivit Forbes Rusia.

Alexandra Prokopenko, expertă la Carnegie Russia Eurasia Center, spune: „Nu este un secret: războiul a crescut inegalitatea în societatea rusă. Vedem cum bogații devin mai bogați, iar săracii mai săraci.”

Acest lucru se simte puternic în orașe mici precum Golițîno. O pensionară, Liubov Sergheevna, spune că prețurile cresc constant.

Ea și soțul ei trăiesc din pensii de aproximativ 64.000 de ruble pe lună (circa 727 de euro). „Împreună ne descurcăm. Dacă aș fi singură, ar fi mai greu”, a spus ea.