Sâmbătă, 2 Mai 2026
Mişcări neobişnuite în Belarus, la graniţa cu Ucraina. „Dacă va fi necesar, vom reacţiona”, avertizează Zelenski

Război în Ucraina
Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina este pregătită să reacționeze în cazul oricărei amenințări la adresa securității sale, după ce autoritățile de la Kiev au semnalat activități neobișnuite în Belarus, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Volodimir Zelenski anunţă mişcări neobişnuite la graniţa dintre Belarus şi Ucraina. FOTO: captură X
Volodimir Zelenski anunţă mişcări neobişnuite la graniţa dintre Belarus şi Ucraina. FOTO: captură X

Ucraina a semnalat apariția unor activități neobișnuite în unele sectoare ale frontierei cu Belarus, pe partea belarusă, informația fiind transmisă de președintele Volodimir Zelenski printr-un mesaj publicat pe platforma X.

În mesajul video, liderul de la Kiev a precizat că forțele ucrainene monitorizează atent situația și deţin controlul asupra evoluțiilor din zonă, subliniind că Ucraina este pregătită să răspundă oricărei tentative de acțiuni ostile la adresa suveranității sale.

„Ieri a fost înregistrată o activitate destul de neobişnuită de-a lungul unor sectoare ale frontierei dintre Ucraina şi Belarus – pe partea belarusă. Monitorizăm atent totul şi ţinem situaţia sub control. Dacă va fi necesar, vom reacţiona. Ucraina este pregătită să-şi apere cetăţenii şi suveranitatea. Toţi cei care sunt atraşi în orice acţiuni agresive împotriva Ucrainei trebuie să înţeleagă acest lucru”, a transmis Volodimir Zelenski.

Yesterday, there was rather unusual activity along sections of the Ukraine–Belarus border – on the Belarusian side. We are closely documenting everything and keeping the situation under control. If necessary, we will react.Ukraine is ready to defend its people and its… pic.twitter.com/NRHIXHpPiM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026

Președintele ucrainean a mai anunțat că la Kiev sunt în pregătire noi pachete de sancțiuni, care urmează să fie aplicate în perioada următoare, fără a oferi detalii suplimentare.

Totodată, Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina continuă discuțiile cu parteneri internaționali din Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Golfului pentru întărirea apărării aeriene și consolidarea stabilității economice, exprimând așteptarea unor rezultate importante în urma unor runde de consultări diplomatice programate pentru luna mai.

Avertismentul lui Volodimir Zelenski de sâmbătă, 2 mai, vine pe fondul unor tensiuni persistente la granița cu Belarus și al unor măsuri recente privind restricționarea accesului la internet în această țară, despre care autoritățile ucrainene spun că urmează modele de control digital similare celor implementate în Rusia.

În același context, retorica liderului belarus Aleksandr Lukașenko împotriva Ucrainei s-a intensificat, iar unii foști oficiali ucraineni au avertizat că Belarusul ar putea rămâne o posibilă platformă de escaladare militară, în contextul precedentului din 2022.

Vă reamintim că recent Aleksandr Lukașenko a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, după eliberarea unor deținuți politici, un gest interpretat ca o posibilă deschidere diplomatică, în ciuda tensiunilor militare din regiune şi a poziţionării sale pro-Rusia.

