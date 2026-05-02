O companie aeriană a anulat toate zborurile, din cauza scumpirii kerosenului

Spirit Airlines și-a închis toate operațiunile, anulând zboruri și suspendând serviciile pentru clienți, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său dedicat procedurii de faliment eșuate.

„Cu mare dezamăgire, la 2 mai 2026, Spirit Airlines a început o reducere ordonată a operațiunilor noastre, cu efect imediat”, se arată în comunicatul companiei. „Toate zborurile au fost anulate, iar serviciul de relații cu clienții nu mai este disponibil”, se arată în informare.

Compania le-a transmis pasagerilor care ajung la aeroporturi pentru zboruri Spirit că nu poate oferi servicii și i-a sfătuit să încerce să își rezerve călătoria cu o altă companie aeriană.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și am sperat să ne putem servi oaspeții mulți ani de acum înainte”, menționează reprezentanții Spirit în încheierea informării.

17.000 de angajați rămân pe drumuri

Închiderea companiei vine după ce creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane a deraiat planurile Spirit de a ieși din al doilea faliment. Eforturile de a ajunge la un acord cu administrația Trump privind un pachet de salvare de ultim moment, acceptabil și pentru un grup-cheie de creditori, au eșuat vineri.

Decizia va lăsa milioane de pasageri cu bilete rezervate pentru lunile următoare să caute alternative de călătorie și va afecta aproximativ 17.000 de angajați. Eliminarea zborurilor companiei va duce, cel mai probabil, la creșterea tarifelor în întreaga industrie aeriană din SUA.

Un avocat al companiei a declarat săptămâna trecută, în fața unei instanțe de faliment, că Spirit se afla în „discuții foarte avansate” cu administrația pentru un pachet de salvare. Totuși, un grup important de creditori s-a opus planului, care ar fi oferit guvernului controlul asupra majorității acțiunilor, scrie CNN, precizând că, vineri, președintele Donald Trump a părut să renunțe la sprijinul pentru intervenție, spunând că analizează situația, „dar dacă nu putem ajunge la o înțelegere bună, atunci nu o vom face. Aș vrea să salvez locurile de muncă, dar vom face un anunț astăzi”.

Creșterea costurilor combustibilului, factor decisiv

Toate companiile aeriene s-au confruntat cu scumpirea combustibilului pentru avioane - kerosen -, ale cărui prețuri aproape s-au dublat de la începutul conflictului din Iran. Acesta reprezintă al doilea cel mai mare cost din industrie, după forța de muncă.

Pentru a compensa, companiile au majorat tarifele și taxele (de exemplu, pentru bagajele înregistrate), însă concurența puternică le-a împiedicat să transfere integral costurile către clienți. Transportatorii low-cost, precum Spirit, au fost deosebit de afectați, deoarece depind de clienți sensibili la preț.

Spirit avea aproximativ 9.000 de zboruri programate între 2 mai și sfârșitul lunii, totalizând circa 1,8 milioane de locuri — adică aproximativ 300 de zboruri și 60.000 de pasageri pe zi afectați.

Ce se întâmplă cu pasagerii

Compania a anunțat că va procesa automat rambursările pentru biletele achiziționate cu cardul. Cei care au rezervat prin agenții de turism trebuie să le contacteze direct.

Pentru alte metode de plată (vouchere, puncte etc.), compensațiile vor fi stabilite ulterior prin procedura de faliment. Practic, unii clienți devin creditori ai companiei și vor trebui să aștepte rambursările.

Pasagerii aflați deja în călătorie trebuie să își găsească alternative, însă biletele cumpărate pe moment sunt, de regulă, cele mai scumpe.

Compania a precizat că nu va acoperi costurile suplimentare generate de anulări și a recomandat verificarea polițelor de asigurare de călătorie.

Spirit s-a clasat pe locul opt în SUA în 2025 după numărul de locuri oferite și a fost un pionier al modelului ultra-low-cost, influențând scăderea tarifelor în întreaga industrie.

Totuși, compania nu a mai fost profitabilă de la începutul pandemiei de COVID-19 și a avertizat în mod repetat asupra riscurilor privind continuitatea activității. A intrat de două ori în faliment, cel mai recent în august 2025.

Deși ajunsese la un acord cu creditorii în februarie 2026, izbucnirea conflictului din Iran a dus la creșterea bruscă a prețurilor petrolului, afectând decisiv redresarea.

Falimentele sunt relativ frecvente în industria aviatică, însă închiderea completă a unei companii aeriene mari este rară. Dispariția Spirit marchează un moment important pentru piața americană și ar putea accelera creșterea prețurilor și consolidarea industriei.