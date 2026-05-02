Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Ștefureac explică sprijinul populației pentru moțiunea PSD - AUR împotriva Guvernului: românii preferă un trai modest, dar stabil

Peste jumătate dintre români sunt total de acord cu afirmația „Prefer un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert”, potrivit unui sondaj INSCOP Research, publicat sâmbătă, 2 mai. Preferința românilor pentru un „trai modest, dar stabil” a devenit motorul principal de susținere pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

73,6% din respondenți sunt total de acord cu afirmația „Prefer un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert”, în timp ce 15% sunt oarecum de acord. 2,9% sunt oarecum împotrivă, iar 7% sunt total împotrivă. 1.5% nu știu sau nu răspund, potrivit sondajului.

„Persoanele de peste 60 de ani sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației. Sunt împotrivă într-un procent mai mare decât media: votanții USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară.”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a declarat că „ideea unui «trai modest, dar stabil» în dauna unui «trai prosper, dar incert» este o valoare umană aproape universală în societatea românească (aproximativ 90%)”.

„Nu prea există variații socio-demografice la această întrebare, cu vaga excepție a publicului tânăr doar foarte ușor mai predispus la risc pentru a avea mai multă prosperitate.

Starea de instabilitate și incertitudine determinate de deciziile dificile luate de guvernul actual (cauzele sunt știute, nu discutăm aici aspectele morale, vinovății politice, ci consecințele prezente concrete) pe subiectul cel mai sensibil (taxarea), precum și instabilitatea costului vieții (inflația, dobânzile etc), sunt elemente care alimentează semnificativ sprijinul unei părți a populației pentru moțiunea PSD și AUR”, a adăugat acesta.

Directorul INSCOP subliniază că incertitudinea generată de moțiune îi face pe români să caute stabilitate, ceea ce crește sprijinul pentru tabăra premierului Ilie Bolojan (PNL și USR). În final, va avea de câștigat cine oferă cea mai credibilă soluție pentru stabilitate.

„Esențială este credibilitatea răspunsurilor, iar aici ancora principală este integritatea / buna reputație a fiecărei părți în ochii electoratului propriu și mai ales în ochii publicului mai neutru care nu este deloc mic.”

Datele au fost colectate între 1 și 7 aprilie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte din România. Eșantionul este reprezentativ după sex, vârstă și ocupație, iar marja de eroare este de ±3%, cu un nivel de încredere de 95%.

