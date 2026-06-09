Războiul cu Iranul lovește industria aviatică: profiturile companiilor aeriene se prăbușesc

Industria aviatică mondială se așteaptă la profituri mult mai mici în 2026 decât estima anterior, pe fondul efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra costurilor de operare și a traficului aerian, relatează Reuters.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă peste 370 de companii aeriene și aproximativ 85% din traficul aerian global, estimează acum un profit net cumulat de 23 de miliarde de dolari pentru 2026.

Estimarea este semnificativ mai mică decât prognoza anterioară, de aproximativ 41 de miliarde de dolari, și sub nivelul de 45 de miliarde de dolari înregistrat în 2025.

Potrivit directorului general al IATA, Willie Walsh, două elemente au stat la baza revizuirii prognozei: creșterea accentuată a prețului combustibilului pentru avioane și perturbările suferite de companiile aeriene din regiunea Golfului, scrie Reuters.

Costuri mai mari și bilete care rămân scumpe

Conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat după atacurile americane și israeliene asupra Iranului, a determinat închiderea sau restricționarea unor spații aeriene importante.

Ca urmare, multe companii aeriene au fost nevoite să ocolească zonele afectate, ceea ce a dus la zboruri mai lungi, consum mai mare de combustibil și costuri suplimentare.

În același timp, creșterea prețului petrolului a împins în sus și costul kerosenului, una dintre cele mai importante cheltuieli ale operatorilor aerieni.

Potrivit Reuters, companiile aeriene ar urma să cheltuiască aproximativ 350 de miliarde de dolari pe combustibil în acest an, comparativ cu 252 de miliarde de dolari anul trecut. Combustibilul va reprezenta aproape o treime din costurile operaționale ale companiilor aeriene.

Willie Walsh a avertizat că unele companii aeriene mai mici ar putea intra în faliment sau ar putea fi preluate de operatori mai mari în următorii doi ani.

Potrivit acestuia, transportatorii vor renunța probabil la rutele neprofitabile pentru a-și proteja marjele, iar biletele de avion vor rămâne la prețuri ridicate.

Venituri în creștere, dar profituri mai mici

Deși cererea pentru călătorii aeriene rămâne ridicată, iar avioanele sunt mai pline decât în anii anteriori, costurile suplimentare reduc semnificativ profitabilitatea sectorului.

IATA estimează că profitul obținut pentru fiecare pasager va coborî la aproximativ 4,5 dolari, aproape la jumătate față de anul trecut.

Pe de altă parte, veniturile totale ale industriei ar urma să crească cu 9,4%, până la aproximativ 1.160 de miliarde de dolari, susținute de cererea de călătorii, de tarifele mai ridicate și de serviciile suplimentare vândute pasagerilor.

Sectorul continuă să fie afectat și de întârzierile în livrarea aeronavelor produse de Boeing și Airbus, ceea ce obligă companiile să mențină în exploatare avioane mai vechi și mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.