Conflictul din Orientul Mijlociu pare tot mai mult un război pe care nimeni nu îl poate câștiga

O întrebare aparent simplă rămâne, în mare parte, fără un răspuns clar: cum ar arăta, de fapt, o victorie asupra Iranului?

La Washington și la Ierusalim, obiectivele sunt formulate în termeni categorici: eliminarea capacităților nucleare ale Iranului, limitarea influenței sale regionale și, eventual, schimbarea conducerii politice. Este limbajul unui război decisiv, cu un final bine definit.

La Teheran, însă, perspectiva este diferită. Pentru Iran, victoria înseamnă supraviețuire. Această asimetrie influențează întreaga dinamică a conflictului. În astfel de războaie, partea care are nevoie de mai puțin pentru a revendica succesul pornește adesea cu un avantaj – iar în prezent, Iranul are un prag mult mai redus, scrie The Conversation.

Superioritate militară, rezultate limitate

Statele Unite și Israelul dispun de capacități militare superioare, demonstrând în repetate rânduri precizie și eficiență în lovirea unor ținte strategice.

Cu toate acestea, succesele tactice nu s-au transformat într-un rezultat politic decisiv. Structurile statului iranian rămân intacte, iar rețelele sale – militare și regionale – continuă să funcționeze. Chiar și domenii sensibile, precum expertiza nucleară, par să reziste presiunii externe.

O strategie diferită

Una dintre erorile de calcul pare a fi presupunerea că Iranul urmărește aceleași obiective ca adversarii săi. În realitate, Teheranul nu încearcă să învingă direct SUA sau Israelul, ci să le complice acțiunile și să crească costurile până la un punct în care acestea devin nesustenabile.

Această abordare este vizibilă în extinderea conflictului dincolo de câmpul de luptă convențional, către rute comerciale, piețe energetice și alianțe regionale. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz, de exemplu, au implicații globale.

Strategia Iranului nu urmărește dominarea, ci prelungirea și complicarea conflictului.

Riscurile escaladării

În situațiile de blocaj, tentația este de a intensifica acțiunile militare. Însă Iranul a demonstrat că este dispus să răspundă, inclusiv prin acțiuni împotriva unor state din regiune.

O escaladare ar putea extinde conflictul dincolo de granițele actuale, afectând infrastructuri critice și destabilizând regiuni întregi.

În plus, există constrângeri logistice. Se estimează că Statele Unite au utilizat deja o parte semnificativă din anumite stocuri de rachete, ceea ce ridică întrebări privind capacitatea de susținere a unei escaladări prelungite.

Impactul asupra regiunii și economiei globale

Consecințele nu s-ar limita la plan militar. Atacurile asupra infrastructurii energetice și de apă ar putea face anumite zone dificil de locuit, generând deplasări masive de populație.

De ce negocierile dintre SUA și Iran riscă să eșueze. „Nu văd niciun progres major în viitorul apropiat”

În același timp, conflictul afectează piețele globale. Rutele energetice sunt vulnerabile, iar industrii dependente de stabilitatea aprovizionării – precum transportul și producția – sunt expuse unor riscuri crescute.

Ceea ce a început ca un conflict regional capătă treptat dimensiuni sistemice.

Divergențe între aliați

Un alt factor care complică îl reprezintă diferențele de strategie între Statele Unite și Israel. În timp ce Israelul pare să urmărească obiective mai radicale, inclusiv slăbirea profundă a regimului iranian, poziția americană oscilează între presiune, descurajare și negociere.

Aceste diferențe reduc coerența strategică și complică atingerea unui rezultat comun.

Un conflict fără final clar

Conflictul pare să intre într-un tipar repetitiv: lovituri urmate de perioade de acalmie, armistiții temporare și negocieri limitate.

Prelungirea acestor armistiții reflectă mai degrabă constrângeri decât progres. În acest context, timpul devine un factor esențial – iar pentru Iran, întârzierea poate reprezenta un avantaj strategic.

Cine are, de fapt, avantajul?

Din punct de vedere militar, superioritatea SUA și a Israelului este evidentă. Însă rezultatul unui război nu depinde doar de capabilități, ci de relația dintre obiective, costuri și timp.

În această ecuație, poziția Iranului pare mai solidă decât sugerează aparențele. Nu are nevoie de o victorie clasică, ci doar de împiedicarea adversarilor să-și atingă obiectivele.

Un război al rezistenței

În aceste condiții, întrebarea inițială revine: poate fi câștigat acest război?

Dacă victoria presupune schimbări fundamentale în Iran, răspunsul devine din ce în ce mai dificil de susținut.

Ceea ce rămâne posibil este gestionarea conflictului – limitarea extinderii și controlul efectelor. Însă aceasta nu reprezintă o victorie, ci o formă de adaptare la un conflict prelungit.

Riscul principal nu este înfrângerea, ci persistența convingerii că o escaladare suplimentară ar putea schimba rezultatul. Dacă această ipoteză este greșită, atunci conflictul nu se îndreaptă spre un deznodământ, ci spre o durată nedeterminată.