Conflictul din Orientul Mijlociu pare tot mai mult un război pe care nimeni nu îl poate câștiga

Război în Orientul Mijlociu
O întrebare aparent simplă rămâne, în mare parte, fără un răspuns clar: cum ar arăta, de fapt, o victorie asupra Iranului?

Distrugeri în Teheran în urma atacurilor americano-israeliene/FOTO:AFP
Distrugeri în Teheran în urma atacurilor americano-israeliene/FOTO:AFP

La Washington și la Ierusalim, obiectivele sunt formulate în termeni categorici: eliminarea capacităților nucleare ale Iranului, limitarea influenței sale regionale și, eventual, schimbarea conducerii politice. Este limbajul unui război decisiv, cu un final bine definit.

La Teheran, însă, perspectiva este diferită. Pentru Iran, victoria înseamnă supraviețuire. Această asimetrie influențează întreaga dinamică a conflictului. În astfel de războaie, partea care are nevoie de mai puțin pentru a revendica succesul pornește adesea cu un avantaj – iar în prezent, Iranul are un prag mult mai redus, scrie The Conversation.

Superioritate militară, rezultate limitate

Statele Unite și Israelul dispun de capacități militare superioare, demonstrând în repetate rânduri precizie și eficiență în lovirea unor ținte strategice.

Cu toate acestea, succesele tactice nu s-au transformat într-un rezultat politic decisiv. Structurile statului iranian rămân intacte, iar rețelele sale – militare și regionale – continuă să funcționeze. Chiar și domenii sensibile, precum expertiza nucleară, par să reziste presiunii externe.

O strategie diferită

Una dintre erorile de calcul pare a fi presupunerea că Iranul urmărește aceleași obiective ca adversarii săi. În realitate, Teheranul nu încearcă să învingă direct SUA sau Israelul, ci să le complice acțiunile și să crească costurile până la un punct în care acestea devin nesustenabile.

Această abordare este vizibilă în extinderea conflictului dincolo de câmpul de luptă convențional, către rute comerciale, piețe energetice și alianțe regionale. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz, de exemplu, au implicații globale.

Strategia Iranului nu urmărește dominarea, ci prelungirea și complicarea conflictului.

Riscurile escaladării

În situațiile de blocaj, tentația este de a intensifica acțiunile militare. Însă Iranul a demonstrat că este dispus să răspundă, inclusiv prin acțiuni împotriva unor state din regiune.

O escaladare ar putea extinde conflictul dincolo de granițele actuale, afectând infrastructuri critice și destabilizând regiuni întregi.

În plus, există constrângeri logistice. Se estimează că Statele Unite au utilizat deja o parte semnificativă din anumite stocuri de rachete, ceea ce ridică întrebări privind capacitatea de susținere a unei escaladări prelungite.

Impactul asupra regiunii și economiei globale

Consecințele nu s-ar limita la plan militar. Atacurile asupra infrastructurii energetice și de apă ar putea face anumite zone dificil de locuit, generând deplasări masive de populație.

De ce negocierile dintre SUA și Iran riscă să eșueze. „Nu văd niciun progres major în viitorul apropiat”

În același timp, conflictul afectează piețele globale. Rutele energetice sunt vulnerabile, iar industrii dependente de stabilitatea aprovizionării – precum transportul și producția – sunt expuse unor riscuri crescute.

Ceea ce a început ca un conflict regional capătă treptat dimensiuni sistemice.

Divergențe între aliați

Un alt factor care complică îl reprezintă diferențele de strategie între Statele Unite și Israel. În timp ce Israelul pare să urmărească obiective mai radicale, inclusiv slăbirea profundă a regimului iranian, poziția americană oscilează între presiune, descurajare și negociere.

Aceste diferențe reduc coerența strategică și complică atingerea unui rezultat comun.

Un conflict fără final clar

Conflictul pare să intre într-un tipar repetitiv: lovituri urmate de perioade de acalmie, armistiții temporare și negocieri limitate.

Prelungirea acestor armistiții reflectă mai degrabă constrângeri decât progres. În acest context, timpul devine un factor esențial – iar pentru Iran, întârzierea poate reprezenta un avantaj strategic.

Cine are, de fapt, avantajul?

Din punct de vedere militar, superioritatea SUA și a Israelului este evidentă. Însă rezultatul unui război nu depinde doar de capabilități, ci de relația dintre obiective, costuri și timp.

În această ecuație, poziția Iranului pare mai solidă decât sugerează aparențele. Nu are nevoie de o victorie clasică, ci doar de împiedicarea adversarilor să-și atingă obiectivele.

Un război al rezistenței

În aceste condiții, întrebarea inițială revine: poate fi câștigat acest război?

Dacă victoria presupune schimbări fundamentale în Iran, răspunsul devine din ce în ce mai dificil de susținut.

Ceea ce rămâne posibil este gestionarea conflictului – limitarea extinderii și controlul efectelor. Însă aceasta nu reprezintă o victorie, ci o formă de adaptare la un conflict prelungit.

Riscul principal nu este înfrângerea, ci persistența convingerii că o escaladare suplimentară ar putea schimba rezultatul. Dacă această ipoteză este greșită, atunci conflictul nu se îndreaptă spre un deznodământ, ci spre o durată nedeterminată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Imagini dramatice surprinse din dronă, cu casele mistuite de foc din Soveja. Amploarea dezastrului e copleșitoare
gandul.ro
image
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
mediafax.ro
image
Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor
fanatik.ro
image
Un kilogram de cartofi costă 0,6 lei, iar litrul de lapte 3 lei, într-un supermarket dintr-un oraș chinez de care n-ai auzit, deși are peste două milioane de locuitori
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
observatornews.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
Cât costă să montezi panouri solare şi sistemul de stocare pentru o casă de 100 de mp. Aşa devii independent energetic
playtech.ro
image
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
fanatik.ro
image
Șoferi „inconștienți”, aspru sancționați după ce au fost filmați din elicopter: „Au efectuat depășiri neregulamentare pe linie continuă, ca și cum drumul ar fi fost doar al lor” VIDEO
ziare.com
image
Și-au spus ”ADIO” după 6 ani! A făcut anunțul într-un mod neașteptat: ”Cea mai bună fostă iubită din lume”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Nu mai avem „staruri politice” de la Băsescu încoace. De ce nu mai are România lideri de anvergură ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
14 motive reale pentru care energia rămâne scumpă în România. Dumitru Chisăliță: „Afirmația mai mult solar = mai ieftin este incompletă”
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Atentat la viața lui Donald Trump în același loc cu Ronald Reagan Profimedia, Getty Images jpg
Un nou atentat la viața lui Donald Trump! A fost atacat în același loc unde Ronald Reagan a fost împușcat în 1981
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
