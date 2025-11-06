search
Mark Rutte lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare"

0
0
Publicat:

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator” dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos Octav Ganea
Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos Octav Ganea

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordat Antena 3, ce se va întâmpla pe flancul estic dacă Rusia va lansa un atac convențional la adresa NATO.

„Nu cred că o vor face, şi dacă ar face-o, ei ştiu că reacţia noastră ar fi devastatoare. Eu nu cred că se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla, dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca România, ei ştiu că România va fi susţinută de toate celelalte 31 de ţări NATO, toate vor apăra România cu puterea capabilităţilor colective al NATO, cu toată marina, aeronavele, forţele aeriene, terestre. Nu vor face asta, pentru că ştiu că nu pot câştiga nici”, a răspuns acesta.

El a susținut, totodată, că „România este un aliat cheie”, fiind un membru NATO de mai bine de două decenii, care a fost activ atât în misiuni în cadrul alianței, cât și în afara ei.

Retragerea trupelor americane

Mark Rutte a fost întrebat, de asemenea, cum ar putea țara noastră să impună postura NATO în România, după retragerea parțială a trupelor americane.

El a răspuns: „Americanii au o prezenţă mare în Europa, pe care o ajustează, în mod constant, pentru a se asigura că îşi folosesc în cel mai bun mod resursele. Asta înseamnă că uneori fac mici ajustări. Aşa cum am spus şi ieri, în timpul conferinşei de presă cu preşedintele, nu aş da foarte mare importanţă acestui lucru, nu are legătură cu România în mod special, este modul americanilor de a se asigura că îşi maximizează resursele în Europa, cum le poziţionează cel mai bine, pentru a ne asigura că asigurăm apărarea colectivă a teritoriului NATO”.

Secretarul General al NATO a vorbit, în acest context, despre „Santinela Estică”, o nouă iniţiativă, care începe de la Marea Neagră până la nord, acoperind întregul flanc estic.

„Săptămâna viitoare veți vedea că în România vor fi cu peste 3.500 de persoane mai mult decât de obicei, pentru a desfășura acest exercițiu major, un exercițiu care presupune trecerea de la o unitate mai mică, de aproximativ 1.000–1.500 de militari, la nivel de brigadă. Ceea ce facem este ca forțele terestre străine să participe în cadrul acestui exercițiu condus de francezi, împreună cu multe alte țări implicate. Asta înseamnă că România este bine apărată, atât prin forțele armate proprii, cât și prin forțele terestre străine din cadrul operațiunii «Santinela Estică», dar și prin apărarea colectivă a NATO”, a mai adăugat acesta.

Citește și: Mesajul vizitei lui Mark Rutte: Marea Neagră și Flancul Estic, priorități NATO. „România, pe linia de front a Rusiei”

Scenariul unei invazii pe modelul Ucrainei

Întrebat ce se va întâmpla dacă Rusia va decide să își continue comportamentul agresiv și să treacă prin granițele României, Mark Rutte a dat asigurări că țara noastră se poate baza pe Articolul 5 al Alianței.

„Dacă s-ar întâmpla asta, bineînțeles, am fi în război total cu Rusia. Așadar, dacă ar ataca într-adevăr România, așa cum am spus la început, în acel moment, în NATO, lucrurile sunt uneori simple: avem un acord. Acordul este că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Și, așa cum am spus ieri, la conferința de presă cu președintele, veți avea sprijinul celorlalte 31 de țări care vor veni în ajutor, la fel cum România ar face dacă acest lucru s-ar întâmpla în Lituania, în Polonia sau oriunde pe teritoriul NATO, dacă belarușii, rușii sau oricare alt adversar ar dori să ne atace. Ar fi o nebunie să facă asta. Nu o vor face, pentru că știu exact care este acordul”, a spus Rutte.

În ceea ce privește capacitatea militară a României și mobilizarea, el a spus: „Am încredere deplină. Am vorbit din nou cu Ministrul Apărării, este un om extraordinar. Am vorbit cu Ministrul de Externe, Premierul și cu Președintele vostru. Țara voastră este bine organizată. Discutați acum despre cum să vă consolidați forțele armate, dacă este necesar, într-un ritm și mai rapid, și chiar vă felicit pentru asta. Luați toate măsurile necesare, inclusiv pentru a vă asigura că există fondurile necesare. Veți încheia acest an cu peste 2% din PIB. Doriți să atingeți 3,5% nu în 2035, ci deja în 2030.”

Mark Rutte, în vizită la București

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, participă, joi, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti. Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Conform MApN, evenimentul reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor.

