Avertismentul unui general german: „Rusia ar putea lansa un atac de mică amploare împotriva teritoriului NATO chiar mâine”

Rusia are capacitatea de a efectua un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, însă decizia de a acționa va depinde de reacția aliaților occidentali, a avertizat general-locotenentul german Alexander Sollfrank.

„Dacă ne uităm la capacităţile şi puterea de luptă actuale ale Rusiei, aceasta ar putea lansa un atac de mică amploare împotriva teritoriului NATO chiar mâine”, a declarat Sollfrank, potrivit nypost.

Generalul a explicat că decizia Moscovei de a ataca NATO va fi determinată de trei factori: puterea militară, istoricul militar şi conducerea.

„Aceşti trei factori mă conduc la concluzia că un atac rus este posibil. Dacă acesta va avea loc sau nu depinde în mare măsură de propriul nostru comportament”, a adăugat el.

Sollfrank a mai spus că tacticile de război hibrid ale Rusiei, inclusiv incursiunile cu drone, fac parte dintr-o strategie mai amplă.

„Ruşii numesc acest lucru război neliniar. În doctrina lor, acesta este războiul care precede o recurgere la arme convenţionale. Şi ameninţă că vor folosi arme nucleare – ceea ce înseamnă război prin intimidare”, a transmis Sollfrank.

În ciuda pierderilor din Ucraina, Rusia își menține capacitatea aeriană, nucleară și de rachete.

„Forţele terestre suferă pierderi, dar Rusia afirmă că îşi propune să-şi mărească numărul total de soldaţi la 1,5 milioane. Şi Rusia are suficiente tancuri de luptă principale pentru a face posibil un atac limitat chiar mâine”, a subliniat generalul.

Germania a anunțat că va crește cheltuielile militare și va extinde armata cu 60.000 de soldați, ajungând la un total de aproximativ 260.000 de militari până în 2029.