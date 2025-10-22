Video Accident nimicitor pe o autostradă din Uganda. Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit

Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă importantă din Uganda, a anunțat poliția miercuri, 22 octombrie.

Două autobuze care circulau în direcții opuse „s-au ciocnit frontal” în timp ce încercau să depășească alte două vehicule – un camion și o mașină – pe Autostrada Kampala-Gulu, la ora locală 00:15 (21:15 GMT), potrivit Forței de Poliție din Uganda.

Unul dintre autobuze a virat brusc încercând să evite impactul, dar a provocat, în acest proces, o „coliziune frontală și laterală” care a dus la o „reacție în lanț” în care alte vehicule și-au pierdut controlul și s-au răsturnat.

Pe lângă victimele decedate, pasagerii vehiculelor implicate și alții au fost răniți, a precizat poliția. A fost demarată o anchetă.

Răniții au fost transportați la spital în orașul Kiryandongo, din vestul țării, relatează BBC.

Autostrada dintre capitala Kampala, în sud, și orașul Gulu, în nord, este una dintre cele mai circulate din țară.

În urma accidentului, poliția a îndemnat șoferii să evite „depășirile periculoase și neglijente”, precizând că acestea „rămân una dintre principalele cauze ale accidentelor în țară”.